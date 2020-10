Chovatelia dojníc povolávajú kvôli testovaniu do záloh aj dôchodcov

Bratislava 29. októbra (TASR) - Chovatelia zvierat pripravujú viaceré scenáre, vďaka ktorým chcú pokračovať v plynulom chove a výrobe mlieka. Živočíšna výroba je totiž špeciálnou kapitolou v rámci príprav na možné komplikácie, ktoré môžu nastať po celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Chovatelia podľa nej preto tieto dni pripravujú záložné tímy ľudí, ktorí nastúpia do služieb, pokiaľ vypadne väčšie množstvo ich pozitívne testovaných kolegov. Alternatív je niekoľko, napríklad že ľudia v poľnohospodárskych podnikoch prestanú čerpať dovolenky a nastúpia do práce. "V tomto prípade by sme do budúcnosti privítali aj zmenu Zákonníka práce, po ktorej už dlhodobo voláme. Ukazuje sa, že práve v krízových situáciách potrebujeme robiť nad rámec momentálnych zákonných možností. Množstvo odpracovaných hodín je nutné v niektorých kritických situáciách zvýšiť," uviedol predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.



Ďalšou možnosťou podľa Holéciovej je, že k zvieratám nastúpia ľudia, ktorí momentálne pracujú v rastlinnej výrobe, zbierajú jesenné plodiny a zakladajú budúcoročnú úrodu. Dvojtýždňové pribrzdenie prác na poliach by totiž podľa poľnohospodárov bolo menej dramatické, ako nechať zvieratá napospas osudu. Treťou alternatívou je, že do maštalí sa vrátia čerství dôchodcovia, bývalí poľnohospodári.



"Zamestnanci, ktorí zo živočíšnej výroby za posledné dva - tri roky odišli do dôchodku, sú vhodnou alternatívou. V týchto dňoch ich kontaktujeme a sú ochotní byť v pohotovosti, ak by sme ich nutne potrebovali. Uzatvoríme s nimi dohody o vykonaní práce a v prípade, že nám po testovaní vypadne väčšie množstvo ľudí, tak sú aktívni dôchodcovia okamžite pripravení nastúpiť do živočíšnej výroby," dodal Pastorek.



Holéciová doplnila, že niektorí poľnohospodári zaškoľujú aj zamestnancov poľnohospodárskych podnikov na iných pracovných pozíciách, aby dočasne mohli pomáhať pri starostlivosti o hospodárske zvieratá.



Dodala, že solidarita poľnohospodárov a potravinárov, ktorá sa v týchto dňoch opäť naplno prejavuje, dáva pozitívny signál samotným spotrebiteľom, že výrobcovia robia maximum na zabezpečenie plynulej výroby potravín.