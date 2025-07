Chovatelia: Dopyt po slovenskom bravčovom mäse je slabý

Bratislava 16. júla (TASR) - Chovatelia ošípaných upozorňujú na pretrvávajúce problémy v sektore aj po uvoľnení obchodných obmedzení súvisiacich s nákazou slintačky a krívačky (SLAK). Hoci sa dôvera v slovenské bravčové mäso pomaly obnovuje, dopyt najmä po odstavčatách je stále slabší ako pred vypuknutím nákazy. Uviedol to riaditeľ Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO) Martin Nevolný.



Nedôvera domácich aj zahraničných odberateľov voči slovenským odstavčatám podľa neho pretrváva, čo spôsobuje výrazné deformácie trhu. Výsledkom je, že odstavčatá sa naďalej nedajú predať, chovatelia sú nútení ich ďalej vykrmovať a to vedie k preplneným maštaliam a zhoršeným podmienkam chovu.



Spresnil, že priemerná hmotnosť ošípaných presahuje 140 kg, čo spôsobuje nielen zníženie kvalitatívnych parametrov mäsa, ale aj cenové zrážky pri predaji. Chovatelia tak čelia dvojitému ekonomickému tlaku, rastú im výrobné náklady a zároveň klesajú príjmy z predaja.



Zdôraznil, že dosahy nákazy SLAK budú pretrvávať minimálne do konca tohto roka a môžu mať aj dlhodobejšie následky. Počas mimoriadnej situácie mnohí chovatelia znížili počet inseminácií, čo sa odrazí na nižšom počte narodených ošípaných v druhej polovici roka. „Hoci je momentálne počet ošípaných na farmách vyšší než pred SLAK z dôvodu preplnených maštalí, v najbližších týždňoch očakávame výrazný pokles, čo bude mať negatívny vplyv na sebestačnosť Slovenska v produkcii bravčového mäsa,“ podčiarkol.



SACHO podľa Nevolného vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby pri nastavovaní dotačných a kompenzačných schém dôsledne zohľadnilo špecifiká sektora chovu ošípaných, ktorý bol epidémiou a súvisiacimi opatreniami zasiahnutý podstatne výraznejšie než iné odvetvia živočíšnej výroby. Kým chovatelia dojníc čelili zákazu predaja mlieka približne 14 dní a trh sa následne pomerne rýchlo stabilizoval, producenti ošípaných fungovali v mimoriadnom režime od 21. marca do 21. mája a trhová situácia sa doteraz plne neznormalizovala.



„Apelujeme zároveň na zohľadnenie potrieb spracovateľského priemyslu, ktorý v konkurencii európskeho trhu nedokáže systematicky zabezpečiť nákup slovenských ošípaných ani spracovať celú - už i tak veľmi limitovanú - domácu produkciu. Výrazne sa to prejavilo počas nákazy SLAK, keď ceny živých zvierat v EÚ rástli, zatiaľ čo na Slovensku zostali približne 30 % pod európskym priemerom a chýbala kapacita na zvládnutie krízovej situácie,“ upozornil.



Doplnil, že prvovýroba je najcitlivejším článkom celého reťazca. Bez aktívneho obchodovania na európskom trhu by sa slovenské ošípané už prakticky nechovali. „Ak sa chceme spoločne pohnúť vpred, je nevyhnutné hľadať riešenia, ktoré nám umožnia spracovať na Slovensku viac než 50 % domácej produkcie - dnes ide len o približne 15 % spotreby,“ dodal Nevolný.



Uzavrel, že predaj sa stále nerealizuje v štandardnom režime a dôsledky krízy sú citeľné na všetkých úrovniach produkcie. Bez cielených a systematických opatrení hrozí dlhodobé oslabenie sektora a pokles potravinovej sebestačnosti Slovenska pod už aj tak kritickú hranicu.