Chovatelia: Hydinári dodajú na predvianočný trh produkty bez obmedzení
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny produkujú živú hydinu, hydinové mäso a konzumné vajcia na predvianočný trh v obvyklých množstvách a bez obmedzení. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.
„Prísne opatrenia biosecurity v chovoch hydiny uplatňujú už niekoľko rokov celoročne. V období zvýšeného ohrozenia vtáčou chrípkou tieto bezpečnostné opatrenia ešte sprísňujú. Rovnako to bolo aj v tomto roku už od začiatku októbra, keď sa začala objavovať vtáčia chrípka v regióne strednej Európy,“ priblížil.
Chovatelia podľa Molnára robia všetko pre to, aby svoje chovy ochránili a zabezpečili dostatočné množstvá hydinového mäsa a vajec na predvianočné aj vianočné obdobie.
„Problémom pre celoeurópsky trh môže byť narastajúci počet prípadov vtáčej chrípky vo východnom Nemecku a v severnom Poľsku. Toto môže mať vplyv na dostatok hydiny a vajec na trhu v rámci EÚ, ako aj na ceny týchto komodít,“ dodal riaditeľ ÚHS.
