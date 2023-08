Chovatelia nesúhlasia so skrátením lehoty na nahlasovanie zvierat

Bratislava 9. augusta (TASR) - Štát plánuje pre chovateľov hospodárskych zvierat o viac ako polovicu skrátiť čas, počas ktorého budú musieť nahlásiť každú zmenu v počte chovaných zvierat. Od júla budúceho roka by mala byť lehota namiesto doterajších sedem len tri dni. Upozornil na to v stredu podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Miroslav Štefček a zástupcovia viacerých chovateľských zväzov. So zmenou zásadne nesúhlasia. Ministerstvo pôdohospodárstva reagovalo, že ide zatiaľ o kompromisné riešenie a existuje priestor na ďalšie rokovania.



"Či sa zviera narodí, uhynie alebo bude prevezené z farmy preč - to všetko budú musieť štátu nahlásiť chovatelia v novom, šibenične krátkom termíne. Staneme sa tak ojedinelou krajinou v EÚ, kde majú takto prísne nastavené podmienky," vyhlásili chovatelia s tým, že v prípade stoviek až tisícok zvierat v jednom podniku takúto ohlasovaciu povinnosť nemajú ako stihnúť. Za jej porušenie im pritom hrozia vysoké pokuty aj krátenie európskych podpôr.



V marci tohto roka boli do legislatívneho procesu predložené návrhy na novelizáciu vyhlášok týkajúcich sa identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat. Ich zámerom je, aby poľnohospodári od 1. júla 2024 nahlasovali každú zmenu v počte zvierat elektronicky v lehote do troch dní. SPPK súhlasí s elektronickým nahlasovaním, problémom je podľa nej práve skrátenie lehoty.



"Touto skrátenou dobou nám budú vznikať problémy. Narastie tlak na pracovnú silu. Boríme sa s nedostatkom pracovnej sily v živočíšnej výrobe. Vzniká tu problém, ktorý bude čoraz väčší," podčiarkol Štefček. Ak pri doterajších siedmich dňoch mala byť vysoká chybovosť nahlasovania, podľa neho bude ešte vyššia, ak sa lehota skráti na tri dni.



O téme chcú chovatelia hovoriť s ministerstvom pôdohospodárstva, prípadne aj ďalšími politickými predstaviteľmi. "Chceme to riešiť v čo najskoršom možnom termíne. Pri každej príležitosti to chceme zdôrazniť. Jednak s ministerstvom, jednak aj s politickými lídrami po voľbách budeme túto otázku riešiť na našich stretnutiach," avizoval Štefček.



Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš v reakcii upozornil na audit Európskej komisie (EK), ktorý naznačil, že systém nahlasovania potravinových zvierat nie je v súčasnosti na Slovensku úplne spoľahlivý. "Dali nám opatrenia. Jedno z tých opatrení vo vzťahu k identifikácii zvierat je zaviesť elektronickú formu. A druhé skrátiť čas," uviedol pred stredajším rokovaním vlády.



Pripomenul, že jeho predchodcovia v agrorezorte pôvodne navrhovali skrátiť lehotu na 24 hodín, aktuálny kompromis sú tri dni. Zároveň je platnosť vyhlášky posunutá až na 1. júla 2024, čo vytvára priestor na ďalšie rokovania.



"Je to praktická otázka. Pokiaľ by bola forma nahlasovania úplne zdigitalizovaná, tak si myslím, že to nie je problém. Ale nie všetci chovatelia sú takto nastavení. U niektorých to možno bude vytvárať problém. Je ešte necelý rok, aby sa prípadne tieto vyhlášky modifikovali, ale musíme to konzultovať aj s EK," dodal Bíreš.