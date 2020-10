Chovatelia odmietajú mechanické prežieranie hydiny pre sezónne hody

Kráľov Brod 23. októbra (TASR) – Kačice vykrmované pre výrobu stučnenej pečene - foie gras, sú počas núteného výkrmu 21 dní viackrát denne mechanicky prekrmované až do dvojnásobku svojej hmotnosti a pečeň majú až desaťnásobne väčšiu. Vzniká chorobný stav umierajúceho zvieraťa zvaný steatóza pečene, zvieratá sa po výkrmoch nevedia nadýchnuť ani hýbať. S prebiehajúcou sezónou kačacích a husacích hodov sa na Slovensku však prehlbuje závislosť od dovozu vodnej hydiny zo zahraničia. Upozornil na to riaditeľ farmy Agrostaar KB v Kráľovom Brode František Szikura.



Platná legislatíva Európskej únie, ako uviedol, takýto výkrm nepovoľuje, no niektoré krajiny toto nariadenie do svojich vnútroštátnych predpisov nepremietli. "V Maďarsku či Francúzsku sa nútené prekrmovanie na 'tučnú pečeň' bežne praktizuje. Táto extrémne prerastená pečeň sa predáva ako delikatesa a nútený výkrm výrazne zlacňuje aj výrobu kačacieho mäsa z takto týraných zvierat. Toto je však v absolútnom rozpore s filozofiou welfare a so správnou farmárskou praxou," uviedol Szikura, ktorý kritizuje týranie vodnej hydiny mechanickým prekrmovaním pred sezónou a počas sezóny kačacích a husacích hodov.



Farma v Kráľovom Brode v okrese Galanta má podľa jeho informácií ako jediná schválený šľachtiteľský a rozmnožovací chov kačíc na Slovensku. "Všetky naše kačky prežijú bezstresovo celý život v prirodzených podmienkach voľného chovu s výbehom. Je pre nás nepredstaviteľné, aby sme týraním a núteným výkrmom znižovali štandard ich života, a tým aj kvalitu produktov z nich," uviedol. Kačice porážajú na záver chovného cyklu vo vlastnom bitúnku vodnej hydiny. Farma je členom združenia desiatich agrospoločností Farmfoods s vlastným maloobchodným reťazcom. "Našim zákazníkom chceme ponúkať absolútne výnimočnú kvalitu slovenských mias," uviedol výkonný riaditeľ reťazca Tomáš Németh.