Chovatelia ošípaných potrebujú vyššie ceny

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenskí chovatelia ošípaných žiadajú od spracovateľov spravodlivé rozdelenie zisku za predanú bravčovinu. Cena, ktorú aktuálne dostávajú od spracovateľov za ošípané, totiž naďalej nepokrýva ich náklady na chov zvierat. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Pripomenula, že Slovenský zväz spracovateľov mäsa v týchto dňoch avizoval od polovice apríla zdražovanie mäsa a mäsových výrobkov o 10 až 12 %. Mäso a mäsové výrobky by tak mali predávať do obchodov drahšie. Po spravodlivom prístupe však podľa Holéciovej volajú aj slovenskí chovatelia ošípaných, ktorí stále nedostávajú za svoje zvieratá takú cenu, pri ktorej by na chove zvierat neprerábali.



Priblížila, že priemerná odbytová cena za kilogram (kg) živej jatočnej ošípanej bola ešte vo februári na úrovni 90 centov, čo bola pre chovateľov extrémne nízka cena. Za posledné týždne sa ceny zvýšili na súčasnú úroveň približne 1,20 eura za kg živého zvieraťa. Aktuálne už odbytové ceny ošípaných nestúpajú, takýto stav sa drží približne 6 týždňov. Vzhľadom na roky trvajúcu nepriaznivú situáciu v odvetví a neustále zdražovanie samotného chovu ošípaných by chovatelia privítali, keby sa zvýšenie odbytových cien za bravčové mäso, ktoré avizovali spracovatelia, prejavilo aj na strane chovateľov.



Zdôraznila, že pohyby cien na pultoch v obchodných reťazcoch totiž často nekopírujú nákupné ceny jatočných ošípaných. Ak obchody vedia zaplatiť spracovateľom viac za mäso a výrobky z neho, prečo samotní chovatelia tento fakt nepociťujú a predávajú ošípané spracovateľom so stratou, pýtajú sa podľa nej chovatelia.



"Žiaduce je, aby aj naše odbytové ceny presiahli úroveň výrobných nákladov na chov ošípaných. Ak máme hovoriť o ideálnej priemernej celoročnej cene, tak by sa mala pohybovať na úrovni 1,30 eura za kg živej jatočnej ošípanej. A to je už priaznivá cena, vďaka ktorej by chovatelia mohli nielen udržiavať počty ošípaných, ale aj investovať do opravy objektov a modernizovať chovy," uviedol Andrej Imrich zo Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku.



Dôvodom predchádzajúceho zníženia cien bola podľa Holéciovej situácia s novým koronavírusom a stagnácia celosvetového obchodovania s bravčovým mäsom – najmä pre africký mor ošípaných. Ceny na nemeckej burze klesali, pretože sa zastavil vývoz najmä na ázijské trhy. V súčasnosti už niektoré krajiny nanovo obnovili dovoz bravčoviny z Nemecka – napríklad Hongkong, čo malo vplyv na oživenie obchodovania.



Dodala, že slovenskí chovatelia pevne dúfajú, že cena zo súčasných 1,20 eura pôjde ešte hore, aby sa im oplatilo chovať ošípané a zároveň nielen udržiavať chovy, ale investovať do nich a tak zvyšovať aj potravinovú sebestačnosť v tejto komodite.