Chovatelia ošípaných vyzývajú štát na dialóg
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Sektor chovu ošípaných, ktorý je jedným zo základných pilierov potravinovej bezpečnosti Slovenska, sa dnes nachádza pod silným tlakom viacerých krízových faktorov. Producenti preto vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na okamžitý začiatok systematického dialógu a spoločného riešenia situácie. Uviedol to Martin Nevolný, riaditeľ Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO).
„Často máme pocit, že sektor chovu ošípaných je vnímaný skôr ako problém než ako príležitosť. Uvedomujeme si naše výzvy, no zároveň veríme, že budúcnosť odvetvia si vyžaduje strategický prístup a intenzívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán,“ uviedol.
Chovatelia podľa neho nechcú od štátu iba pomoc. „Chceme byť strategickým partnerom, ktorý prináša riešenia, návrhy a nové príležitosti pre rozvoj sektora. Práve dialóg a partnerstvo môžu byť základom stabilného a konkurencieschopného slovenského poľnohospodárstva,“ podčiarkol.
Situáciu však dramaticky zhoršuje šírenie afrického moru ošípaných (AMO), ktorý sa už rozšíril po celej krajine a aktuálne výrazne zasahuje aj južné oblasti Slovenska - regióny s najvyššou koncentráciou fariem. „Na juhu Slovenska, kde sa nachádzajú najproduktívnejšie chovy, hrozí, že farmy zabezpečujúce významnú časť slovenskej produkcie sa dostanú do druhej zóny, čo by mohlo mať negatívne ekonomické dôsledky pre celý sektor,“ zdôraznil.
Napriek tomu, že AMO je na Slovensku už niekoľko rokov, doteraz podľa Nevolného neexistuje systematické riešenie zo strany štátu. Farmári sú tak nútení riešiť situáciu individuálne, bez dostatočného vypočutia a koordinácie. Posledný prípad farmy postihnutej AMO stále nebol odškodnený, pričom chovatelia žiadajú časť nákladov, ktoré museli vynaložiť na likvidáciu a následnú obnovu chovu.
„Tak ako sme zdôraznili aj na našej odbornej konferencii, prosíme kompetentné orgány, aby si s nami sadli za jeden stôl a začali tento problém riešiť strategicky. AMO je celospoločenský problém a musíme proti nemu bojovať spoločne - skôr, než Slovensko zostane bez ošípaných úplne,“ povedal.
Poznamenal, že okrem AMO čelí sektor aj ďalším vážnym problémom, najmä nízkym predajným cenám, ktoré dlhodobo podkopávajú ekonomickú stabilitu chovov, a taktiež aj dosahom konsolidačných opatrení štátu. Chovatelia zároveň vyjadrujú obavy zo zásahov do štátnej pomoci. „Žiadame ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby nezasahovalo do podpory na zelenú naftu. Ide o jednu z mála foriem štátnej pomoci, ktorú sektor chovu ošípaných reálne dostáva,“ doplnil.
Chovatelia preto podľa neho apelujú na otvorenie dialógu s MPRV. „Vyzývame rezort na spoločné stretnutie a začatie systematického riešenia AMO aj celkovej situácie v sektore. Chceme byť odborným partnerom, bez spolupráce však nebude možné zabezpečiť stabilnú budúcnosť slovenského chovu ošípaných,“ dodal riaditeľ SACHO.
