Chovatelia oviec dostanú mimoriadnu podporu vyše 3 milióny eur

Bratislava 12. novembra (TASR) - Ešte v tomto roku dostanú chovatelia oviec a kôz mimoriadnu podporu v celkovej výške viac ako 3 milióny eur. Informoval o tom Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK).



Spresnil, že prostredníctvom projektu rozvoja živočíšnej výroby dostane každý chovateľ oviec a kôz, zapojený do kontroly úžitkovosti, 91 eur na dobytčiu jednotku (DJ) a ostatní chovatelia 44,60 eura na DJ.



Táto suma podľa neho síce zďaleka nedosahuje výšku rozdielu a dorovnania platieb medzi dojnicami a ovcami, avšak oproti predchádzajúcemu obdobiu je citeľne navýšená a najmä počíta so všetkými chovateľmi oviec a kôz.



Vysvetlil, že dorovnanie na úroveň dojných kráv Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR neumožňuje Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 až 2020, ktorý stanovuje maximálnu výšku tejto pomoci pre sektor chovu oviec a kôz na 91 eur.



Upozornil, že MPRV SR preto prisľúbilo v roku 2021 úplne vyrovnanie podpory chovu oviec a kôz s dojnicami prostredníctvom projektu rozvoja živočíšnej výroby, nakoľko v budúcom roku už obmedzujúci akčný plán nebude platný.



Reľovský avizoval, že finálne a systémové riešenie ministerstva pôdohospodárstva, ktoré by malo pre chov oviec znamenať stabilitu, príde až v roku 2022, kedy by malo dôjsť k úplnému navýšeniu a vyrovnaniu platieb u oviec a kôz s podporou u dojných kráv, bez neistého kompromisného riešenia.



Dodal, že ZCHOK v blízkom čase očakáva aj novú štátnu podporu chovu oviec a kôz prostredníctvom podpory chovateľov produkujúcich mlieko a výrobky vo vysokej kvalite (tzv. Q mlieko), kde bude zväz intenzívne spolupracovať pri príprave tohto opatrenia. V stave riešenia je aj problém s vlnou a výstavba slovenskej práčovne vlny. V blízkom čase by sa mali zjednodušiť aj podmienky pre bitúnky priamo na farmách, ktoré by mali uľahčiť finalizáciu chovu vo forme mäsa priamo pre spotrebiteľov tak, aby slovenská jahňacina končila na stoloch slovenských spotrebiteľov.