Chovatelia oviec očakávajú negatívne dosahy koronavírusu na ekonomiku

Bratislava 12. apríla (TASR) - Chovatelia oviec a jahniat pre opatrenia súvisiace s novým koronavírusom očakávajú veľmi negatívne dosahy na svoje hospodárenie. Uviedol to pre TASR pred Veľkou nocou Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Ešte pred piatimi rokmi sa podľa jeho slov vyvážalo do zahraničia 120.000 jahniat.



"Vyčísliť ekonomické dôsledky pandémie si zatiaľ netrúfame, ale očakávame obrovský negatívny dosah na chovateľov," priblížil. Presné číselné vyjadrenie bude mať podľa neho Zväz chovateľov oviec a kôz budúci týždeň.



Propagácia jahňaciny podľa neho výrazne pomohla jej predaju, ktorý na domácom trhu dosahuje rekordné množstvá. "Je to však výsledok dlhoročnej propagácie Zväzu chovateľov oviec a kôz na všetkých podujatiach počas roka, pretože sa už dlhodobo snažíme poukázať na to, že jahňacina je mimoriadne zdravá a priamo od našich chovateľov aj cenovo dostupná," poznamenal.



"Takže každému odporúčame, aby si našiel svojho baču, ktorý mu bude dodávať nielen mäso, ale aj mliečne výrobky. Apelujeme na spotrebiteľov, aby sa stali 'potravinovými vlastencami' a nakupovali u slovenských chovateľov," dodal Reľovský.



Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová 25. marca informovala o tom, že pre chovateľov jahniat v SR je tento rok prioritným domáci trh. Domácim chovateľom oviec podľa jej slov sťažujú celosvetová pandémia a výrazné obmedzenia na hraniciach tradičný predveľkonočný vývoz jahniat na európske trhy. Práve preto sa rozhodli, že tento rok budú jahňacinu ponúkať v prvom rade pre domáceho spotrebiteľa.



"Naším cieľom je predať na domácom trhu čo najväčšie množstvo jahňaciny. Prioritu má slovenský trh. Zvyšné mäso, ktoré našim spotrebiteľom nepredáme, vyvezieme do zahraničia," povedal koncom marca Reľovský.



Holéciová v marci tiež pripomenula, že už tradične je najväčší záujem o slovenskú jahňacinu u talianskych konzumentov. Tí už roky vyhľadávajú slovenské jahňacie mäso pre jeho výrazné zdravotné benefity.



Na Slovensku sú podľa nej jahňatá chované tradičným spôsobom na pastve, majú najlepšiu bilanciu zdravia a chuti mäsa. Mäso je významným zdrojom vitamínu B (dokáže pokryť až 100 % odporúčaného denného príjmu vitamínu B12), zinku, železa, horčíka, má nízky obsah tuku. Obsahuje nenasýtené mastné kyseliny a správny pomer omega 6 a omega 3 mastných kyselín. Vedci pripisujú jahňaciemu mäsu aj protisklerotické, protidiabetické či protirakovinové účinky.