Chovateľské zväzy vyzývajú pri podpore poľnohospodárov na trpezlivosť

Bratislava 2. mája (TASR) - Zväz chovateľov oviec a kôz, Slovenský zväz chovateľov, Zväz chovateľov ošípaných a Slovenská asociácia chovateľov ošípaných veľmi pozitívne vnímajú kroky vlády smerujúce k napredovaniu sektoru poľnohospodárstva. Celej živočíšnej výrobe by malo pomôcť aj vyčlenenie dodatočných 15 miliónov eur, vyplývajúce zo zasadnutia vlády v Dolnej Krupej. Zástupcovia chovateľských zväzov preto vyzývajú poľnohospodárov na trpezlivosť. Uviedol to Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.



Chovateľov hospodárskych zvierat, rovnako ako všetkých poľnohospodárov, znepokojuje stav pomalšieho vyplácania priamych platieb. Zástupcovia zväzov sa zhodli, že majú za sebou administratívne najťažší rok od vstupu do EÚ a situácia s vyplácaním agrodotácií nie je zďaleka ideálna.



"Máme právo na hnev," odkazujú chovateľské zväzy, ale zároveň zdôrazňujú, že eskalácia nervozity poľnohospodárom nič pozitívne neprinesie. Zástupcovia chovateľov vyzývajú na trpezlivosť. Deklarujú, že s PPA intenzívne komunikujú a môžu potvrdiť, že sa na odstránení komplikácii a čo najrýchlejšom vydávaní rozhodnutí intenzívne pracuje.



Chovatelia dodali, že nemá význam na niekoho ukazovať prstom a obviňovanie nič nevyrieši, práve naopak. Vyvíjanie neprimeraného nátlaku, politické zneužívanie situácie prinesie len spomalenie všetkých procesov vo vyhodnocovaní žiadostí.