Chripko: Umelá inteligencia sa bude snažiť porozumieť klientovi banky
Na otázku o budúcnosti bezkontaktných platieb načrtol Chripko víziu automatických platieb bez nutnosti ľudskej interakcie.
Autor TASR
Lisabon 26. októbra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) sa dnes zavádza v bankách najmä pri automatizácii procesov. Postupne sa bude prenášať smerom ku klientom, aby mohla banka prispôsobovať ponuku služieb ich individuálnym potrebám. V budúcnosti môže AI zohrať úlohu aj pri automatizácii platieb, ktoré by sa mohli realizovať bez iniciatívy človeka. Pre TASR to uviedol riaditeľ finančnej sekcie Asseco Central Europe Martin Chripko počas tohtotýždňovej konferencie spoločnosti v Lisabone.
„V prvom rade ju banky zavádzajú na miestach technologických,“ skonštatoval odborník. Umelá inteligencia tak môže zabezpečovať napríklad koordináciu nových verzií softvéru s internými systémami. Slúžiť môže aj na predikciu, napríklad odhaľovať schému nebezpečnej platby a zastaviť ju. „To, čo určite príde ďalej, bude, že umelá inteligencia sa bude snažiť pracovať s dátami klienta, aby pochopila, aké je správanie klienta, čo potrebuje. Je to mladý človek? Veľa cestuje? Potrebuje častejšie nejaké poistenie? Potrebuje nejaký kolísavý spôsob platenia hypotéky?“ naznačil. Zároveň môže podľa neho AI „dopredu myslieť“ a upozorňovať napríklad na blížiace sa prečerpanie prostriedkov na účte.
Na otázku o budúcnosti bezkontaktných platieb načrtol Chripko víziu automatických platieb bez nutnosti ľudskej interakcie. Ako príklad uviedol zaplatenie parkovného prostredníctvom auta prepojeného na bankový systém. „Čiže človek sa vôbec nemusí zaoberať tým, či zaparkoval na mieste, kde sa platí alebo nie,“ podotkol. „Už budem vedieť, že moje auto, keď niekde zaparkuje, tak to zaplatí automaticky, ak je to platená zóna,“ doplnil.
Aj do tohto procesu môže vstúpiť umelá inteligencia. „Veci sa stanú automatické a budú sledovať naše zvyky a návyky. Ak sa naše zvyky zmenia, vyhodnotia to, že je to nejaká zmena správania, tak buď nás na to upozornia, alebo tú platbu zastavia a nebudú realizovať. To je o tom budovaní dôvery, ktorá musí začať vznikať, aby sa tie veci mohli diať automaticky bez našej interakcie,“ poznamenal odborník.
Náznaky automatizácie procesu platby podľa Chripka už možno sledovať napríklad v Ázii. „My sme dosť regulovaný trh, Európa a všeobecne Európska únia, takže tie veci idú pomalšie. U nás sa veľmi dbá na súkromie, na zabezpečenie klienta a na ďalšie veci. Sú to rozdielne svety, ťažko ich je porovnať, možnože pre nich je to výhoda, že technológia ide rýchlejšie, na druhú stranu to môže mať dosah na súkromie, ktoré my si tu viacej vážime v Európe, čiže je to vždy o vyvážení týchto rôznych pohľadov,“ dodal.
(Cesta na konferenciu a ubytovanie boli hradené spoločnosťou Asseco.)
