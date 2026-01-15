< sekcia Ekonomika
Christodoulides: Cyprus chce pomáhať pri plnení obchodnej agendy EÚ
Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ je „národnou misiou“.
Autor TASR
Limassol 15. januára (TASR) - Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ je „národnou misiou“. Malý Cyprus sa počas svojho šesťmesačného funkčného obdobia na čele eurobloku zameria na plnenie obchodnej agendu EÚ aj na riešenie medzinárodných kríz. V stredu (14. 1.) večer to pred zástupcami európskych médií uviedol cyperský prezident Nikos Christodoulides, ktorý spolu s ministrami svojej vlády vo štvrtok v prístave Limassol prijme predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú a členov jej kolégia komisárov, informuje spravodajca TASR.
Prezident v rozhovore pre novinárov, ktorí pricestovali na ostrov informovať sa o prioritách cyperského predsedníctva na čele EÚ, povedal, že vstup Cypru do EÚ je najdôležitejším prvkom v histórii krajiny od získania nezávislosti. „Malá rozloha Cypru je výhodou, pretože uľahčuje odložiť bokom jeho národnú agendu a zamerať sa na tú európsku. Pre malý členský štát je oveľa jednoduchšie konať ako čestný sprostredkovateľ,“ vysvetlil prezident.
Podľa jeho slov Cyprus, ako členský štát EÚ najbližšie ku krajinám Blízkemu východu, musí z tejto výhody - z doterajšej spolupráce, dobrých kontaktov a znalostí miestnych reálií - ťažiť, a to aj v prospech celej Únie. Poukázal na príležitosti, ktoré ponúka Libanon alebo v širšom okolí ekonomická spolupráca so Spojenými arabskými emirátmi.
Pripomenul, že ak pred brexitom vstupnou bránou pre Indiu do Európy bolo Spojené kráľovstvo, teraz je to práve Cyprus. EÚ chystá s Indiou podpis „veľkej“ obchodnej dohody koncom januára. V tejto súvislosti dodal, že cyperské predsedníctvo chce dohliadať na plnenie doteraz uzavretých obchodných dohôd a dosahovať kompromis medzi členskými štátmi.
Pri plnení pracovnej agendy EK chce byť cyperské predsedníctvo v Bruseli nápomocné napríklad v oblasti iniciatívy pre zaistenie lacnejšieho a dostupného bývania.
V súvislosti s domácou ekonomikou Christodoulides upozornil, že aj napriek „mimoriadne ťažkej medzinárodnej situácii“ je miera rastu ekonomiky viac ako tri percentá.
„Po prvýkrát od roku 2008 je miera nezamestnanosti pod piatimi percentami. Máme podmienky zabezpečiť plnú zamestnanosť. Náš verejný dlh je pod 60 percentami a som presvedčený, že v roku 2026 klesne dokonca pod 50 percent,“ opísal situáciu a dodal, že dnes imigrácia na Cypre nie je problémom, nezaťažuje ekonomiku.
Prezident zdôraznil, že nastal čas pracovať na „autonómnejšej Európskej únii“, čo podľa jeho slov znamená ešte väčšie prehlbovanie integrácie a odbúravanie závislostí, čomu má napomôcť aj nová obchodná dohoda s krajinami Mercosur a chystaná dohoda s Indiou.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
