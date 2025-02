Chudík: V Konsolidačnom balíčku sú pozitívne správy pre gastrosektor

Bratislava 4. februára (TASR) - Vládny konsolidačný balíček v sebe obsahuje veľmi pozitívne správy pre gastrosektor. Rovnako sú v ňom však aj opatrenia, ktoré majú na hospodárenie gastronomického sektora negatívny dosah. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii Michal Chudík, generálny riaditeľ skupiny Medusa, ktorá je najväčšou gastronomickou skupinou na slovenskom trhu.



"Veľmi pozitívne vnímame pokles dane z pridanej hodnoty (DPH) z 10 % na 5 % pre stravovacie služby. Dlhodobo skúšané gastro, či už to bolo z dôvodu covidu, nárastu energií, nárastu minimálnej mzdy alebo nárastu cien vstupov na tovary a služby, dokáže veľmi zásadným spôsobom využiť inštitút zníženej sadzby DPH z 10 % na 5 %. Myslím si, že zníženie sadzby bude veľká vzpruha pre celý gastrosektor," priblížil Chudík.



"Keď sa pozrieme na štruktúru tržieb, asi 60 % všetkých tržieb v rámci gastra tvoria potraviny, teda konsolidačný balíček má na 60 % našich tržieb pozitívny vplyv. Na 40 % tržieb má negatívny vplyv. Keď k tomu prirátame transakčnú daň, ktorá vstúpi do platnosti 1. apríla, tak musíme povedať, že sumár všetkých opatrení v rámci konsolidačného balíčka bude mať na gastrosektor neutrálny efekt," vysvetlil.



Chudík podľa svojich slov verí, že v roku 2025 legislatívne opatrenia vlády nebudú mať za následok zníženie spotrebiteľskej ochoty prísť do gastroprevádzok. "Skupina Medusa pre rok 2025 finalizuje najväčšiu investíciu, akú sme kedy na Slovensku urobili. Ňou je reštaurácia a pivovar, ktorá sa nachádza v historickej industriálnej budove na nábreží Dunaja, ktorú plánujeme otvoriť 1. marca," dodal generálny riaditeľ skupina Medusa.



Skupina Medusa je prevádzkovateľom vyše 40 gastronomických zariadení na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Spojených arabských emirátoch. Pre skupinu pracuje viac ako 1100 zamestnancov. Skupina prevádzkuje aj samostatnú cateringovú divíziu Medusa Catering.