Chudoba ohrozuje jednorodičov, na potraviny majú len 100 eur mesačne

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na Slovensku je viac ako 180.000 jednorodičov, pričom na potraviny či oblečenie im zostáva len 100 eur mesačne. Jednorodičia sú ohrozenou skupinou, ktorá sa najrýchlejšie dostáva do chudoby. Do tejto skupiny nepatria len osamelé matky alebo otcovia, ale aj starí rodičia či súrodenci, ktorým zomreli rodičia alebo sa rozviedli. V stredu to uviedli správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne (SLSP) Barbara Henterová a Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska.



"Jednorodičom a ich deťom chýbajú peniaze aj na najzákladnejšie potreby, ako sú lieky, vitamíny, školské pomôcky či telefón," povedala Henterová s tým, že aj hľadanie lepšie plateného zamestnania môže byť pre nich nedosiahnuteľnou vecou, pre čo sa dostávajú často aj do finančnej núdze.



Gallo zdôraznil, že zvýšené výdavky na základné potreby, ako sú potraviny alebo energie, je pre jednorodičov náročné zvládnuť. Ide podľa neho o jednu zo sociálnych skupín, ktorá je najviac ohrozená chudobou, pričom ešte viac to pocítia vo svojich peňaženkách v budúcom roku, keď budú platiť rôzne konsolidačné opatrenia.



Z dôvodu zhoršenej ekonomickej situácie jednorodičovských domácností Nadácia SLSP prišla tento rok s grantovým programom Budúcnosť pre rodiny. Jeho cieľom je pomôcť rodinám prekonať náročné obdobie a pokryť najnutnejšie potreby, na ktoré im nestačí bežný príjem. Do tohto grantu prišlo viac ako 150 žiadostí, pričom nadácia poskytla finančný príspevok 100 rodinám. Mesačne dostanú ľudia pomoc vo výške 100 eur počas 12 mesiacov, pričom prvý finančný príspevok už dostali v novembri tohto roka. Najviac jednorodičovských domácností bolo podporených v Košickom a Prešovskom kraji.



Nadácia SLPSP spolu so Sociálnou bankou Slovenskej sporiteľne urobila tento rok aj inovatívny nástroj na podporu nielen jednorodičov. "Spustili sme webstránku nacomamnarok.sk. Jendnorodičia, a nielen tí, po vyplnení našej novej kalkulačky štátnych dávok zistia, na akú pomoc majú nárok. Mnohí totiž často netušia ani to, že môžu žiadať o náhradné výživné či o iné výdavky," uzavrela Henterová.