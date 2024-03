Chudoba v Taliansku dosiahla vlani najvyššiu úroveň

Rím 25. marca (TASR) - Počet ľudí žijúcich v chudobe v Taliansku vzrástol v roku 2023 na najvyššiu úroveň za približne desať rokov. A to napriek oživeniu ekonomiky po uvoľnení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Počet ľudí žijúcich v "absolútnej chudobe", ktorí si neboli schopní kúpiť základné tovary a služby, sa vlani zvýšil na 5,75 milióna alebo 9,8 % populácie, uviedol ISTAT. To je síce nepatrný nárast z 9,7 % v roku 2022, ale najviac od začiatku zbierania týchto údajov v roku 2014.



Talianska ekonomika sa zotavila z recesie, ktorú vyvolala pandémia v rokoch 2020 - 2021, so sprievodným rastom zamestnanosti. Údaje ISTAT však ukázali, že oživenie hospodárstva tým najchudobnejším veľmi nepomohlo.



V roku 2020 bolo množstvo ľudí žijúcich v absolútnej chudobe na úrovni 9,1 %. V roku 2021, keď pandémia vrcholila a keď bol vplyv recesie na rodiny čiastočne kompenzovaný početnými vládnymi podpornými opatreniami, dosiahlo úroveň 9 %.



ISTAT definuje absolútnu chudobu ako stav, keď si ľudia nemôžu kupovať tovary a služby potrebné pre "prijateľnú životnú úroveň".



S výnimkou poklesu v roku 2019 sa chudoba neustále zvyšovala zo 6,9 % v roku 2014, keď ISTAT začal sledovať tieto údaje.



Minulý rok začala pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej s postupným rušením príspevkov na zmiernenie chudoby, ktoré boli zavedené v roku 2019. Ignorovala pritom varovania niektorých ekonómov a centrálnej banky o vplyve týchto krokov.



Program, ktorý podľa ISTAT-u pomohol približne miliónu rodín dostať sa z chudoby v roku 2019, bol od začiatku tohto roka úplne zrušený. Nahradili ho obmedzené dotácie určené najmä pre tých, ktorí už fyzicky nie sú schopní pracovať.



V rámci regiónov bol počet ľudí v absolútnej chudobe v minulom roku na úrovni 9 % na severe, 8 % v strede a 12,1 % na historicky najchudobnejšom juhu Talianska.



Zatiaľ čo miera chudoby v roku 2023 vzrástla na severe a v strede v porovnaní s predchádzajúcim rokom, na juhu klesla, ukázali údaje ISTAT.