Chudobou je ohrozená viac ako tretina viacdetných a neúplných rodín

Bratislava 5. mája (TASR) - V minulom roku bola príjmovou chudobou ohrozená viac ako tretina rodín s tromi a viac závislými deťmi, ako aj neúplných domácností osamelých rodičov s jedným či viac deťmi. Napriek tomu, že sa podiel týchto domácností nezvýšil, majú s príjmovou chudobou dlhodobo najväčší problém. Vyplýva to z výsledkov výberového zisťovania EU SILC 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pri viacdetných úplných rodinách bolo v minulom roku ohrozených príjmovou chudobou 36,3 % osôb a pri osamelých rodičoch s dieťaťom či deťmi až 33,6 % osôb. V domácnostiach bez detí je chudoba najčastejšia v kategórii osamelých seniorov vo veku 65 a viac rokov, pod hranicou chudoby žila viac ako štvrtina z nich (28,5 % osôb) a ich podiel medziročne mierne vzrástol.



Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pandémia podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšila, zo 17,0 % na 17,6 %.



"Pod hranicou príjmovej chudoby žilo takmer dvojnásobne viac detí ako dôchodcov. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku," priblížil riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.



Najvýraznejšie zhoršenie nastalo vo vekovej skupine mladých ľudí od 18 do 24 rokov, ich počet sa zvýšil o 1,6 percentuálneho bodu (p. b.) a chudoba ohrozovala približne každého šiesteho v tejto vekovej skupine. Z celkového počtu ľudí vo veku 65 a viac rokov bolo chudobných 10,3 % osôb, ich podiel sa od roku 2016 takmer zdvojnásobil.



Aktuálne výsledky zisťovania potvrdili trend, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (52,6 % osôb). V príjmovej chudobe bolo aj 6,7 % ľudí, ktorí pracovali, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,5 p. b. Keďže pracujúci tvoria najväčšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu ekonomickej aktivity, v absolútnom počte je to najväčšia skupina ľudí ohrozených príjmovou chudobou.



Prvýkrát sa podiely ľudí ohrozených chudobou medziročne zvýšili vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvyššia miera rizika chudoby bola v roku 2021 v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Najviac sa situácia medziročne zhoršila v Prešovskom kraji, kde podiel ľudí pod hranicou chudoby vzrástol zo 17,2 % na 19,2 %. Podobne bol na tom aj Banskobystrický kraj s 19,1 % obyvateľmi pod hranicou príjmovej chudoby, ktorý bol predchádzajúce dva roky najviac ohrozený príjmovou chudobou na Slovensku.