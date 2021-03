Chuť Rakúšanov cestovať narastá, uprednostňujú osobné autá

Viedeň 16. marca (TASR) - Veľká noc je predo dvermi a chuť Rakúšanov na cestovanie narastá. Viac než polovica dúfa, že cez Veľkú noc budú môcť podniknúť aspoň jednodenný výlet. Viacdňovú letnú dovolenku naproti tomu plánuje len 45 % Rakúšanov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti TQS Research & Consulting, na ktorej sa začiatkom marca zúčastnilo 1000 osôb. Do zahraničia, aspoň do susedných krajín, chce v lete cestovať 60 % respondentov.



Obavy z ochorenia COVID-19 však ľudí neopúšťajú. "Tam, kde väčšina ľudí vyberala najlacnejšiu ponuku, je teraz najdôležitejšou otázkou bezpečnosť a nerušený pobyt," cituje agentúra APA profesora Dietera Scharitzera.



Rakúšania sa cítia najbezpečnejšie v aute, preto 56 % respondentov chce cestovať na dovolenku práve takto. Podľa Scharitzera je to rana pre ekologizáciu turistiky. Na význame získavajú dovolenky cez cestovné kancelárie, pretože ponúkajú lepšie zaistenie pre prípad zrušenia pobytu. Zákazníci pritom zväčša akceptujú podmienky, napríklad dodržiavanie odstupov, nosenie respirátorov FFP2, testovanie alebo očkovanie.



Rakúšania sú tak otvorenejší dovolenkám než Nemci, spomedzi ktorých len tretina plánuje letnú dovolenku. Takmer polovica Nemcov predpokladá, že tohtoročná letná dovolenka odpadne. Pre rakúsky turistický sektor je však nepríjemnou informácia, že väčšina Nemcov zostane v domovskej krajine: len 9 % respondentov plánuje navštíviť Rakúsko. Najčastejšie chcú Nemci cestovať letecky (62 %) a 48 % uprednostní osobné auto.



Scharitzer poukazuje aj na určité poškodenie imidžu Rakúska spôsobeného koronakrízou. Takmer dve tretiny Rakúšanov a viac než polovica Nemcov si myslia, že povesť Rakúska utrpela pre spôsob riešenia pandémie. To síce môže mať krátkodobý negatívny vplyv, no skutočných "fanúšikov Rakúska" to neodstrašilo. Z prieskumu vyplynulo, že 25 % Nemcov veľmi pravdepodobne uskutoční letnú alebo zimnú dovolenku v Rakúsku. V posledných troch rokoch 24 % respondentov dovolenkovalo v Rakúsku.