Chute Slovenska spájajú generácie. Viete, čo kupujeme najčastejšie?
Kým v minulosti bol jedálniček obmedzený len na lokálne suroviny, dnešný výber v obchodoch nepozná hranice.
To najchutnejšie z tradičnej slovenskej kuchyne sa však stále zachováva. Obľúbené potraviny, ktoré si zamilovali už celé generácie, prináša privátna značka Chute Slovenska od spoločnosti BILLA.
Vedeli ste, že strava našich predkov bola veľmi jednoduchá? Varili si podľa toho, čo im dali pole a záhrada, alebo čo kúpili na jarmoku. V týchto jesenných dňoch si robievali prívarky z fazule, hrachu alebo šošovice, a zásobili sa ovocím a zeleninou. Veľmi obľúbené bolo varenie slivkového lekváru. „Do lekváru dávali iba slivky, nič viac. Varili ho vonku vo veľkých kotloch – zapálili si malé ohníky a pri nich sedeli aj celú noc. A keďže lekvár bolo treba neustále miešať, urobili si veslá, ktoré držali dvaja ľudia, a pri tom sa spievalo a klebetilo,“ povedala etnologička a historička Katarína Nádaská. Dopĺňa, že keď sa lekvár uvaril, bol tuhý „ako remeň“ a vydržal aj 15 rokov bez toho, aby sa pokazil. Ľudia sa tiež v minulosti snažili využiť čo najviac vecí, ktoré našli v prírode. Napríklad aj žihľavu, šťavel či medvedí cesnak, ktoré moderná kuchyňa využíva len veľmi okrajovo.
Aj keď v obchodoch dnes prioritne hľadáme kvalitu a čerstvosť, nezabúdame ani na naše korene. Tradičnou slovenskou potravinou, ktorá svoju popularitu nestratila ani v priebehu storočí, je jednoznačne bryndza. Podľa prieskumu* ju má rado osem z 10 ľudí na Slovensku a pre tretinu z nás je najobľúbenejšou typicky slovenskou potravinou. Oceňujeme na nej nezameniteľnú chuť a najviac si ju spájame s bryndzovými haluškami. Na ľudské telo má navyše pozitívne účinky. „Bryndza je naše slovenské bohatstvo. Je veľmi dobrým probiotikom a obsahuje mnohé prospešné kmene baktérií. Probiotiká sú dôležitou súčasťou našej stravy a mali by sme ich pravidelne dopĺňať,“ vysvetlil MUDr. Boris Bajer, PhD., lekár a odborník na výživu.
Bryndzu a korbáčiky, tradičné pečivo, ale aj mäso či kvalitný med v sebe spája privátna značka Chute Slovenska. Odkedy ju BILLA pred rokom uviedla na trh, stala sa obľúbenou a každodennou súčasťou nákupov. Stihla už získať aj ocenenie Najlepšia novinka – Voľba spotrebiteľov 2025. Slovenky a Slováci v súťaži ocenili kvalitu extradžemov Chute Slovenska s prívlastkom „menej sladké“, ktoré sú v ponuke vo viacerých verziách, napríklad slivkovej či ríbezľovej.
Sortiment tejto značky BILLA neustále rozširuje, aby vyhovela preferenciám zákazníctva a mohla mu priniesť ešte viac typicky slovenských chutí. Dlhodobí favoriti sú však jasní. „Z pohľadu predaných kusov sú absolútne najpredávanejším produktom značky Chute Slovenska arašidové chrumky. Na druhom mieste je smotana na šľahanie a tesne za ňou tradičná slovenská vianočka. Z pohľadu kategórie potravín naši zákazníci a zákazníčky najčastejšie siahajú po čerstvom ovocí a zelenine značky Chute Slovenska,“ prezradil Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Najobľúbenejšími produktmi v tejto kategórii sú pritom zemiaky, rajčiny a cibuľa. V cukrovinkách vedie arašidová oblátka s kakaovou polevou, v lahôdkach a mäse zas malokarpatská saláma a mletý mäsový prípravok z viacerých druhov mäsa. Produkty značky Chute Slovenska vyrábajú lokálni producenti priamo na Slovensku a mnohé z nich majú potvrdený minimálne 75 % podiel surovín domáceho pôvodu. Väčšina týchto potravín je k dispozícii celoročne vo všetkých predajniach BILLA, v ponuke sú však aj sezónne produkty a regionálny sortiment. V značke sa spája kvalita lokálnych produktov vyrobených na Slovensku s hrdosťou na tradičné receptúry.
Prvenstvo patrí bryndzi
Chute Slovenska v BILLA
