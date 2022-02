Chýba nám nastavenie digitálnej kultúry a školení pracovníci

Bratislava 10. februára (OTS) - Súkromné firmy pandemický prechod do digitálu zvládli, štát zaostával. Ak si chce Slovensko udržať konkurencieschopnosť, musíme školiť zamestnancov, vzdelávať študentov a transformovať ekonomiku pre potreby súčasnosti, zhodli sa odborníci na konferencii Microsoft Envision 2022.Konferencia sa venovala témam digitálnej transformácie Slovenska, novým modelom práce a či potrebe rozvoja digitálnych zručností. Vystúpili na nej ekonóm Ivan Mikloš, sociológ Michal Vašečka, riaditeľka Profesie Ivana Molnárová a taktiež nový Business Lead slovenskej pobočky Microsoftu, Ľuboš Krpelan.Pandemické opatrenia si vyžiadali rýchlu reakciu aj od spoločností, ktoré by svoje rozhodnutia v oblasti digitalizácie a nový spôsob práce ešte odkladali. Téma digitálnej transformácie Slovenska je však aktuálna už dlhšie, a napriek tomuto nečakane rýchlemu prispôsobeniu sa novým podmienkam sa odborníci zhodujú, že súčasné tempo nestačí, pokiaľ si chce Slovensko ponechať ambície lídra digitalizácie.uviedol ekonóm Ivan Mikloš.Spoločnosti, ktoré pre svojich zamestnancov zaviedli home office režim ešte pred pandémiou, z tejto skúsenosti čerpali a plynule nadviazali na novú situáciu. Nezávislé prieskumy spoločností Microsoft a Profesia však naznačujú, že optimálnym riešením do budúcna bude kombinácia práce z domu a z kancelárie, čiže tzv. hybridný model. Napriek prevažnej spokojnosti zamestnancov s prácou z domu sa totiž prejavuje aj túžba po nenahraditeľnom osobnom kontakte s kolegami.“ potvrdila tento trend aj, Product Marketing Manager v spoločnosti Microsoft.Čiastočný alebo úplný presun do virtuálneho priestoru bol výzvou pre manažérov aj zamestnancov. Nemení totiž len spôsob výkonu práce, ale aj celkovú kultúru práce a vedenia ľudí. Práca z domu so sebou priniesla nové výzvy v oblasti duševného zdravia a celkového well-being zamestnancov.“ vysvetlil sociológVo všeobecnosti sa nová kultúra práce premietla aj do požiadaviek zamestnávateľov, ktorí sa po novom zameriavajú na soft skills umožňujúce lepší priebeh kooperácie.,“ priblížila, CEO Profesia.sk.Veľkou výzvou je pre Slovensko vzdelávanie, na ktorého reformu však nemožno čakať. Účastníci konferencie sa zhodli, že je potrebné pracovať aj s ľuďmi v produktívnom veku.zhodnotil, 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska.“ povedala, Education Industry Lead Microsoftu.priblížil situáciu a skúsenosti s novými spôsobmi práce v štátnom sektoreriaditeľ sekcie Digitálnej agendy na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.Význam spolupráce medzi štátnym sektorom, súkromnými firmami a ambicióznymi zamestnancami v produktívnom veku zdôraznil Ľuboš Krpelan, nový Business Lead spoločnosti Microsoft Slovensko: „Podľa Svetového Ekonomického fóra (WEF) Future of Jobs môže byť až 75 miliónov súčasných pracovných pozícií v najbližších rokoch nahradených automatizáciou a umelou inteligenciou, zároveň však môže vzniknúť až 133 miliónov nových pozícií. „“ dodal