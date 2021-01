Asociácia kybernetickej bezpečnosti: Slovensku chýbajú odborníci

Bratislava 10. januára (TASR) – Slovensku chýbajú stovky odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a krajinu čaká rad opatrení na zlepšenie bezpečnosti. Tak znejú výzvy tohto roka v IT oblasti podľa predsedu Asociácie kybernetickej bezpečnosti Ivana Makaturu.



"Do novej dekády vstupujeme s víziou, že všetky odvetvia, vzdelávanie aj verejná správa smerujú ku cloudovým službám, rastie vysokorýchlostné mobilné pripojenie, práca na diaľku a telemetria," vymenovala asociácia. Viac pozornosti sfére kyberbezpečnosti by mali venovať najmä zdravotníctvo, štátna správa a obecná samospráva. Kľúčovou úlohou pre Slovensko však ostáva vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia.



"Trpíme akútnym nedostatkom kvalifikovaných ľudských zdrojov v kybernetickej bezpečnosti," okomentoval Makaruta s tým, že situácia je podľa neho doslova kritická. Nízka úroveň spôsobilosti je pritom podľa neho závažným zdrojom incidentov kybernetickej bezpečnosti. "Odborníci z univerzity v San Diegu odhadujú, že vo svete chýba viac ako milión odborníkov kybernetickej bezpečnosti, tie odvážnejšie odhady hovoria, že počet narastie počas roku až do 3,5 milióna," vyčíslila asociácia.



Ako priblížil Makatura, Slovensko by potrebovalo aspoň stovku audítorov, 500 manažérov kybernetickej bezpečnosti a ďalšiu viac ako tisícku špecialistov pre prevádzkovateľov základných služieb a iné organizácie. Rezorty školstva a informatizácie tak podľa neho majú pred sebou výzvu, ktorá presahuje najbližšie desaťročie.



"V roku 2021 čaká Slovensko implementácia európskej legislatívy, novelizácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, nová národná stratégia kybernetickej bezpečnosti a prvé audity kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľov základných služieb," uzavrela asociácia.