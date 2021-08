Chýbajúce čipy brzdia priemysel, zvýšenie ich dodávok je reálne o rok

Bratislava 24. augusta (TASR) - Nedostatok polovodičových súčiastok stojí za zaostávaním priemyselnej produkcie v eurozóne, ktorá na rozdiel od rastových očakávaní v súčasnosti skôr stagnuje. Obmedzenie dodávok čipov postihlo najmä automobilový priemysel, kde výrobcovia vypredali podstatnú časť skladových zásob svojich výrobkov. Nedostatok čipov tento rok ešte pravdepodobne nezmizne a realistickou vyhliadkou je, že by sa situácia mohla vrátiť do normálu v druhej polovici budúceho roka, uviedli v blogu analytici Národnej banky Slovenska Alena Kiššová a Rastislav Čársky.



"Predstihové indikátory priemyselnej výroby v eurozóne naznačujú silnú výkonnosť, skutočné údaje o produkcii však zaostávajú. Priemyselná produkcia napriek silnému dopytu nedosiahla úroveň spred krízy a v roku 2021 jej úroveň viac-menej stagnuje. Postrachom mnohých výrobcov sa stal výrazný nedostatok čipov. Bez týchto drobných komponentov nedokážu vyrábať svoje výrobky či uspokojovať objednávky. V eurozóne je výrazne zasiahnutý automobilový priemysel," uviedli analytici.



Produkcia čipov sa na začiatku pandémie znížila, keď zatváranie ekonomík zasiahlo aj výrobcov týchto komponentov. Spolu s nárastom práce a štúdia z domu ale zároveň vzrástol dopyt po elektronike, ako sú notebooky, telefóny, tablety i herné konzoly, ktoré sú od čipov závislé. Okrajový, ale nie zanedbateľný vplyv má podľa analytikov tiež rastúca hodnota kryptoaktív. Tá motivuje k ich ťažbe, na ktorú je potrebné investovať do najvýkonnejších počítačov rovnako závislých od čipov.



Pandémiou znížená ponuka a zvýšený dopyt však nie sú jedinými dôvodmi nedostatku čipov. Úlohu zohrala aj obchodná vojna medzi USA a Čínou, keď Spojené štáty uvalili reštrikcie na významného čínskeho výrobcu čipov. "Viaceré spoločnosti sa preto museli obrátiť inde, na taiwanských či kórejských producentov. V roku 2021 sa k tomu pridalo aj mimoriadne sucho na Taiwane, kde sídli jeden z najväčších producentov čipov. Nedostatok vody priniesol obmedzenia jej spotreby, pričom výroba čipov je na vodu veľmi náročná," ozrejmili analytici. Všetky tieto faktory spoločne spôsobili množstvu podnikov aktuálne komplikácie s dodávaním svojich výrobkov na trh.



Pre výrobcov polovodičových súčiastok sú atraktívnejšie dodávky pre mobilné telefóny či notebooky. Ich vyrobené objemy totiž neporovnateľne prevyšujú výrobu áut. Výrobcovia čipov preto podľa analytikov uprednostnili týchto odberateľov a výroba áut sa celosvetovo prepadla. Pokles produkcie neobišiel ani Slovensko, kde sa zatiaľ prejavil v jej výrazných výkyvoch. Po zlepšení situácie dodávok čipov by produkcia automobiliek, ako aj ďalších výrobných odvetví, mala podporiť ekonomickú výkonnosť eurozóny. Rast výroby nebude zameraný len na uspokojovanie meškajúcich, či nových objednávok, ale aj na obnovu skladových zásob.