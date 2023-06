Chýbajúce údaje môžu skomplikovať a predĺžiť vyplácanie dôchodku

Bratislava 30. júna (TASR) - Chýbajúci evidenčný list dôchodkového poistenia zo strany zamestnávateľa môže žiadateľovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok, predĺžiť jeho vyplácanie aj o niekoľko mesiacov. Sociálna poisťovňa (SP) síce odporúča si možné nezrovnalosti overiť vopred prostredníctvom požiadania o informatívny výpis o stave účtu poistenca, ten má však iba informatívny charakter. To, či poistencovi chýbajú údaje o dôchodkovom poistení či vymeriavacích základoch, sa dozvie až v konaní o dôchodok.



Hovorca SP Martin Kontúr TASR informoval, že poisťovňa budúcim dôchodcom odporúča si vopred overiť, či ich nečakajú prípadné komplikácie s vyplatením dôchodku. Môžu tak učiniť požiadaním o takzvaný informatívny výpis o stave účtu poistenca od SP osobne či online cez elektronický účet poistenca. Prípadné komplikácie však nemusí odhaliť ani daný výpis, pretože podľa hovorcu má výlučne informatívny charakter.



"Nie je možné sa voči nemu odvolať, ako je to pri rozhodnutiach v samotnom dôchodkovom konaní. Presné obdobie dôchodkového poistenia, vymeriavacie základy, príslušnosť inštitúcie hodnotiť doby poistenia, ako i samotné posúdenie nároku na dôchodok sa zisťuje až v konaní o dôchodok. Toto konanie sa začína dňom podania žiadosti o dôchodok v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia," spresnil Kontúr.



O počte prípadov ročne, v ktorých musí SP dohľadávať chýbajúce evidenčné listy zo strany zamestnávateľov, a teda poberateľom neprichádza dôchodok, však podľa hovorcu poisťovňa evidenciu nevedie, avšak môže sa to však týkať veľkého počtu ľudí. SP má lehotu 120 dní, dokedy má chýbajúce dokumenty získať, po ich uplynutí sa však konanie prerušuje.



"Lehota na vybavenie dôchodku, ktorá je zo zákona 60 dní, sa pre chýbajúce údaje môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Počas tohto obdobia SP zisťuje chýbajúce údaje, napríklad v archívoch, u zamestnávateľov či v zahraničných inštitúciách. SP nemá v kompetencii ovplyvniť lehoty iných inštitúcií, ktoré predkladajú potrebné doklady chýbajúce k rozhodnutiu o dôchodok, teda napríklad formulár s potvrdenou dobou poistenia či evidenčný list dôchodkového poistenia. Ak sa údaje nedohľadajú do 120 dní, SP nemôže opätovne predĺžiť zákonnú lehotu, ale podľa zákona musí konanie 'prerušiť'," priblížil Kontúr.



Ak je konanie prerušené, teoreticky môže dané prerušenie trvať bez obmedzenia. "Pri prerušenom konaní zo zákona lehota neplynie. V prerušenom konaní SP naďalej zisťuje potrebné chýbajúce údaje, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o dôchodku. Kým nie je doručená potrebná chýbajúca informácia, nie je možné o nároku na dôchodok rozhodnúť. Aj preto SP opakovane pripomína klientom, aby si počas aktívneho života archivovali všetky potrebné dokumenty o dobách dôchodkového poistenia. Aj vďaka tomu môže byť neskorší proces vybavovania dôchodku efektívnejší a rýchlejší," dodal Kontúr.



Počas prerušeného konania by však poistenec nemal ostať celkom bez príjmu. "V prípade, ak sú splnené podmienky na vznik nároku na dávku, dôchodok je možné vyplatiť preddavkovo. SP preto s cieľom zabezpečenia finančného príjmu do času, kým bude možné o žiadosti o priznanie dôchodku rozhodnúť, vypláca dôchodok preddavkovo. Klient tak nezostáva bez príjmu a celý dôchodok bude dostávať po doplnení údajov a definitívnom rozhodnutí SP, samozrejme, vyplatí sa mu aj doplatok. Dôchodok sa teda vypláca preddavkovo v sume, ktorá sa čo najviac približuje sume dôchodku, ktorá sa po zistení chýbajúcich skutočností bude vyplácať," uzavrel Kontúr.