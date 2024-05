CHYSTAJTE HRNCE A PEKÁČE: Prvé slovenské zemiaky už mieria do obchodov

Bratislava 21. mája (TASR) - Prvé slovenské zemiaky už mieria do obchodov. Skorá odroda zemiakov Riviera tak poputuje na pulty predajní už koncom tohto, najneskôr však začiatkom budúceho týždňa. Informoval o tom Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnil, že poľnohospodári začali v pondelok (20. 5.) vyorávať prvé tohtoročné zemiaky v obci Pusté Úľany. Ide o mimoriadne skorý zber úrody. V minulých rokoch totiž začínali s vyorávkou zemiakov začiatkom júna. Do obchodov sa prvé tohtoročné slovenské zemiaky dostanú už v najbližších dňoch.



Korpáš poznamenal, že najväčšia rodinná zeleninárska a zemiakarská firma na Slovensku Agromačaj zasadila zemiaky pre mimoriadne teplé počasie 22. februára. Skoré zemiaky pestuje pod netkanou textíliou na výmere 130 hektárov. Pestovanie zemiakov takouto formou je síce finančne náročné, ale mimoriadne efektívne. Poľnohospodári tak ochránili úrodu pred jarnými mrazmi. Priaznivé a mimoriadne teplé počasie počas jari taktiež prispelo k včasnej úrode.



"Najväčším benefitom týchto zemiakov je ich pôvod. V obchodoch už čoskoro nájdu spotrebitelia vynikajúce domáce zemiaky. Apelujeme preto na všetkých konzumentov, aby siahali po tradičných slovenských zemiakoch," podčiarkol Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR.



Korpáš upozornil, že v produkcii zemiakov je SR už niekoľko rokov sebestačná len na približne 50 %. Slovenskí pestovatelia však dokazujú, že sú profesionáli a aj napriek zložitým klimatickým zmenám dokážu vypestovať kvalitnú úrodu. Na ďalší rozvoj potrebujú aj pomoc štátu.



"Je mimoriadne dôležité, aby sa aktuálne výzvy z Programu rozvoja vidieka pohli dopredu. Naši pestovatelia zeleniny a zemiakov chcú investovať aj do nových technológií a skladovacích kapacít. Efektívna podpora za pomoci štátu môže priniesť väčšie výmery, nových pestovateľov, a teda aj viac produkcie tradičných plodín, ktoré na Slovensko neodmysliteľne patria," dodal Šumichrast.