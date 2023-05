Chystajú pre firmy šancu uplatniť sa na trhu s regulačnou elektrinou

Bratislava 24. mája (TASR) – Štátna spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám MARI a PICASSO. Obe tieto platformy prinesú obchodníkom príležitosť poskytovať regulačný výkon aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb. Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu prinesie nových hráčov a spoločnosť tak získa možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu regulačnú energiu, informovala v stredu SEPS.



"Hoci nás ešte čaká veľa práce, ide už o finalizovanie obchodnej logiky pre zadávanie ponúk na regulačnú elektrinu, ich zoradenie do lokálneho cenového rebríčka, ich zúčtovanie, ale aj vyhodnotenie kvality poskytnutej služby," priblížila vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu Silvia Čuntalová. SEPS podľa nej očakáva, že tieto úlohy budú pripravené do leta tohto roka tak, aby spoločnosť mohla informovať trh a mala pripravené postupy na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie s účastníkmi trhu.



Slovensko sa pripojením k platformám prepojí s európskymi trhmi s regulačnou elektrinou. Tento krok umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ.



MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR).



PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR).