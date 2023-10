Chystáte sa brať hypotéku? Poradíme vám, na čo myslieť

Bratislava 3. októbra (OTS) - Ešte predtým, ako pôjdete do banky, by ste si mali ujasniť pár dôležitých vecí. Prinášame vám niekoľko praktických tipov, na čo všetko myslieť a ktoré faktory nepodceňovať.Nie je žiadnym tajomstvom, že v dnešnej dobe sú hypotéky. Starostlivo si preto porovnajte ponuky od viacerých bánk. Aj malé rozdiely v percentách sa totiž z dlhodobého hľadiska vedia pretaviť do úspory na úrovni tisícok eur.Ak chcete, môžete osobne zavítať do každej banky vo vašom okolí a popýtať sa pracovníkov,. Táto cesta je však veľmi zdĺhavá a vyčerpávajúca.Najjednoduchším spôsobom, ako si dnes v rýchlosti porovnať ponuky všetkých známych bánk, je– napríklad Hyperfinancie.sk . Na portáli stačí vyplniť niekoľko základných údajov a do 2 hodín sa s vami spojí hypotekárny špecialista, ktorý vám predstaví jednotlivé ponuky a odporučí vám tú najvýhodnejšiu na základe vašich požiadaviek a predstáv.Mnohí záujemcovia o hypotekárny úver si pri porovnávaní ponúk jednotlivých bánk. Oveľa väčšiu výpovednú hodnotu však má údaj RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Okrem úrokov v sebe zahŕňa aj náklady na poistenie, prípadne iné výdavky spojené s hypotékou.Môže sa stať, že jedna banka vám poskytne nižšiu úrokovú sadzbu, ale. V konečnom dôsledku tak možno budete platiť viac ako v banke, ktorá má o trochu vyššiu úrokovú sadzbu a menšie dodatočné náklady. Preto sa primárneKeď si budete brať hypotéku, okrem samotných splátok so započítanými úrokmi na vás čakajú aj ďalšie náklady. Pripravte sa, že mnohé banky majú, ktorý môže byť vo výške až 1,9 % z celkovej sumy. Zaplatiť tiež musíte znalecký posudok a poistenie založenej nehnuteľnosti.Skôr, než začnete hľadať svoj vysnívaný byt alebo dom, si, akú by vám vedela teoreticky poskytnúť. Budete tak presne vedieť, s akým rozpočtom môžete počítať.V dnešnej dobe banky, vo výnimočných prípadoch 90 %. Nezabúdajte však na to, že banka neberie do úvahy predajnú cenu bytu alebo domu, ale jeho hodnotu určenú znalcom.Pokiaľ sa teda chystáte brať hypotéku, pripravte sa na to, žeAk nemáte dostatočne vysoké úspory, potenciálne viete skombinovať hypotekárny úver so spotrebnou pôžičkou.Pri výpočte maximálnej výšky hypotéky berie banka do úvahy vaše príjmy a záväzky v podobe iných pôžičiek, ktoré už splácate. Ak ste zamestnanec, výšku príjmu si spravidla. V prípade, že pracujete ako SZČO, je situácia o niečo komplikovanejšia. Banke musíte poskytnúť vaše daňové priznanie a potvrdenie z daňového úradu, že nemáte nedoplatky na daniach.K živnostníkomna trvalý pracovný pomer. Ak ste SZČO, pripravte sa na to, že banka vám pravdepodobne poskytne hypotéku v menšej maximálnej výške ako keby ste boli štandardný zamestnanec s rovnakými príjmami.