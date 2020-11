Či bude obchvat k priemyselnému parku v Detve, zatiaľ nie je známe

Detva 20. novembra (TASR) – Či bude obchvat Detvy, ktorý by viedol k novému priemyselnému parku Punch Campus v centre mesta, zatiaľ nie je známe. „Aby mal obchvat zmysel, museli by sa súčasné firmy, ktoré v parku sú, rozrastať. Ak sa má stavať obchvat Detvy, poslanci detvianskeho mestského zastupiteľstva musia schváliť rozšírenie priemyselného parku,“ povedal pre TASR podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Roman Malatinec.



Ako dodal, v súčasnosti nie je akceptovateľné, aby pre terajší stav zamestnancov stavali v Detve obchvat. „Musí to byť využité aj čo sa týka zamestnanosti, aj pracovných možností. Ak sa bude park rozrastať a prijímať ľudí, vtedy sa môžeme baviť o stavaní obchvatu. Už keď to bude 600 ľudí, má to zmysel, ak ich bude ešte viac, možno aj 1000, treba už zvýšiť pozornosť,“ poznamenal.



Podpredseda BBSK tiež podotkol, že v súčasnosti zaťaženosť mesta dopravnými prostriedkami pre priemyselný park dovoľuje úroveň priližne 25 kamiónov a 200 osobných áut denne. „Ak by pribudli pracovné miesta, poruší sa to a tieto dopravné prostriedky nebudú môcť chodiť cez centrum Detvy,“ spomenul.



Výrobná spoločnosť so zameraním na automobilový priemysel sídli pod Poľanou v centre mesta a svoje priestory pre podnikanie chce zväčšiť. Na ťahu sú v súčasnosti detvianski mestskí poslanci. Zastupiteľstvo sa bude zaoberať požiadavkou investora, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny. Poslancom prerokovanie tohto bodu odporúča Komisia územného plánu a životného prostredia detvianskeho mestského zastupiteľstva. "Nezmeníme to, že priemyselný park je v strede mesta. Nemáme čo zmeniť, môžeme spoluprácu len zlepšiť. Toto bude v meste rezonovať a bude tu diskusia. Mali by sme sa s nimi otvorene rozprávať, aby sme našli riešenia," myslí si poslanec a predseda Komisie územného plánu a životného prostredia detvianskeho mestského zastupiteľstva Ondrej Vrťo.



Téma obchvatu a rozšírenia priemyselného parku bola predmetom diskusie aj počas štvrtkového (19.11.) stretnutia vedenia BBSK s detvianskymi poslancami i zástupcami firiem, ktoré sú v priemyselnom parku. Poslankyňa Jana Kuzárová poznamenala, že pri parku býva a kvalita života v blízkom panelákovom dome sa podľa nej znížila. Pridala sa aj poslankyňa Oľga Vilhanová z toho istého volebného obvodu, ktorá povedala, že v noci počas leta sa nedá spať pri otvorenom okne, pretože z priemyselného parku počuť zvuky, ktoré spánok rušia. Rovnako poznamenala, že pohľad z okien paneláka už nie je na prírodu, ako bol pred postavením priemyselného parku.



Gejza Poša z Punch Campus pre TASR povedal, že hlavnými argumentmi pre poslancov sú rozvoj mesta a zvýšenie zamestnanosti. „Vzniknúť by v ďalších rokoch mohlo 1200 pracovných miest. Snažíme sa stavať s ohľadom na životné prostredie. Chceme spolupracovať s obyvateľmi a nie robiť niečo proti ich vôli. Hoci emócie sú rôzne,“ dodal s tým, že vie o tom, že obyvatelia dopravu v Detve pripomienkujú. „Ďalšia cesta, teda obchvat, by určite pomohol,“ doplnil. Poslancom na stretnutí sľúbil, že investor zabezpečí vysadenie stromov, ktoré by priemyselný park od obytnej zóny oddelili.



Roman Malatinec tiež informoval, že BBSK dá urobiť štúdiu a vyhodnotí, koľko by obchvat stál. „Potom budú ďalšie rokovania. Kraj dáva súhlasné stanovisko k rozšíreniu priemyselnej zóny. Ak to zamietnu poslanci mesta Detvy, ktorí to zvažujú z viacerých dôvodov, mali by pozerať na to, že Detva je okresné mesto,“ ukončil.