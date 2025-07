Či už trávite leto na bicykli, alebo po vás idú kliešte v záhrade

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.



O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.sk. MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com

Bratislava 1. júla (OTS) - S letom klopúcim na dvere sa výrazne zvyšujú pre každého človeka možnosti byť aktívny a to aj v oblasti trvalej udržateľnosti. Či už sa rozhodnete stráviť ho na bicykli ako svojom hlavnom dopravnom prostriedku, podporovať biodiverzitu vo voľnej prírode či vypestovať si vlastnú zeleninu bez pesticíd v záhrade, poisťovňa MetLife je tu pre vás a to už 30. rok.Kto sa pýta, aká je súvislosť medzi trvalou udržateľnosťou a poistením, tak odpoveď je jednoznačná – pre spoločnosť MetLife veľká. Nezanedbateľnú časť aktivít totiž poisťovňa venuje oblasti trvalej udržateľnosti. „uviedla dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.Už s prvými slnečnými lúčmi prichádza čas na práce v prírode. Síce už na jar záhradkári odštartovali rýľovanie, sadenie, okopávanie, strihanie, upratovanie… a veľa ďalších činností, tie ale so stúpajúcimi teplotami a rastúcou úrodou neutíchajú. Nielen záhradkárske práce dajú telu pekne zabrať - často pri nich trpia ruky, chrbtica, ako aj kolená. Príležitostí na úraz je naozaj až-až a rezné rany od nožníc, pád z rebríka alebo zranenie ťažkým náradím nie sú žiadnou výnimkou.Preto by človek nemal zabúdať na ochranné pomôcky a opatrnosť. Na ostatné je tu životné poistenie TrendLife , ktoré kryje úrazy a ich trvalé následky, hospitalizáciu a pracovnú neschopnosť, ale aj operácie.Nielen na záhrade, ale najmä vo voľnej prírode na človeka „číha“ nástraha v podobe kliešťa. Na Slovensku minulý rok opäť pribudli ochorenia, ktoré sú spôsobené práve ním a to lymská borelióza alebo kliešťová encefalitída. A keď už nebodaj dochádza repelent, s istotou sa človek môže spoľahnúť opäť na MetLife. V rámci poistenia Kritické choroby kryje závažné formy ochorení spôsobené prisatím kliešťa, pri ktorých plní 100 % z poistnej sumy.S letom prichádza čas na zážitky, spoznávanie nových miest a to ideálne zo sedačky bicykla. Nie je to len dopravný prostriedok – je to symbol slobody, udržateľnosti a radosti z pohybu. Či už šliapete do pedálov v meste, v prírode alebo na cyklotrase, každá jazda prináša zdravie, energiu a úsmev na tvári. A či už na ňom trávite chvíle s rodinou, priateľmi, alebo len tak sami, rovnako nezabúdajte na bezpečnosť. Okrem prilby a chráničov vám záchranné koleso poskytne MetLife. Ani jazda na bicykli totiž nemusí vždy skončiť podľa našich predstáv.“ uviedla Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.Pri úrazovom poistení MetLife vypláca denné odškodné za liečenie úrazov s dobou liečenia už od 4 dní. Toto poistenie pomôže zmierniť výpadok príjmu poisteného alebo rodiča, ktorý sa stará o dieťa po úraze. Najčastejšie poistné plnenia z Poistenia denných dávok za liečenie úrazu sú pomliaždenia (napr. chrbtice, kĺbov, ramena), za nimi nasledujú podvrtnutia, natrhnutia kolenných väzov a rôzne vykĺbenia.Ak vás nebavia tradičné letné športy, skúste tento rok niečo nové! Footgolf, discgolf, paddleboard... Leto je ideálny čas aj na menej tradičné športy a malé dobrodružstvo. Hlavne však nezabudnite na vhodné poistné krytie. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste.Na slovenskom trhu MetLife pôsobí už spomínaný 30. rok. Za toto obdobie poisťovni nahlásili 252.500 poistných udalostí a spoločnosť svojim klientom vyplatila 88 miliónov eur za rôzne úrazy.