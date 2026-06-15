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Čierna Hora uzavrela dve kapitoly v rámci prístupového procesu do EÚ
Čierna Hora otvorila všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci doterajších prístupových rokovaní.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 15. júna (TASR) - V pondelok počas 27. zasadnutia prístupovej konferencie s Čiernou Horou členské štáty EÚ predbežne uzavreli rokovania o pristúpení v kapitolách 2, čiže voľný pohyb pracovníkov, a 28 čo znamená ochrana spotrebiteľov a zdravie. Informuje o tom spravodajca TASR.
K uzavretiu dvoch „ekonomických“ prístupových kapitol došlo za prítomnosti diplomatov členských krajín EÚ. Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ pripomenulo, že toto predbežné uzavretie dvoch kapitol nasleduje dva mesiace po predchádzajúcej konferencii o pristúpení zo 17. marca 2026, ktorá predbežne uzavrela kapitolu 21 o transeurópskych sieťach. Monitorovanie pokroku v zosúlaďovaní ustanovení prístupových kapitol s legislatívou EÚ a ich implementácia bude pokračovať počas celého priebehu rokovaní.
Čierna Hora otvorila všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci doterajších prístupových rokovaní. Po pondelňajšom predbežnom uzavretí je predbežne uzavretých celkovo šestnásť z týchto kapitol. Podľa rokovacích zásad sa dohody dosiahnuté v priebehu rokovaní o konkrétnych kapitolách nemôžu považovať za konečné, kým sa nedosiahne celková dohoda pre všetky kapitoly.
Vzhľadom na doterajší pokrok Rada EÚ pre zahraničné veci počas cyperského predsedníctva zriadila aj ad hoc pracovnú skupinu pre vypracovanie zmluvy o pristúpení Čiernej Hory. Delegáciu EÚ v mene cyperského predsedníctva v Rade EÚ viedla cyperská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Marilena Raounová, za účasti eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej. Čiernohorskú delegáciu viedol premiér Milojko Spajič.
„Pokrok Čiernej Hory je hmatateľným dôkazom toho, že rozširovanie, proces založený na zásluhách, prináša strategické výsledky pre kandidátske krajiny aj pre Európsku úniu. So 16 predbežne uzavretými kapitolami, takmer v polovici, a zriadením ad hoc pracovnej skupiny pre prístupovú zmluvu Čiernej Hory, táto krajina zostáva lídrom v procese rozširovania EÚ,“ uviedla v správe pre médiá Raounová.
K uzavretiu dvoch „ekonomických“ prístupových kapitol došlo za prítomnosti diplomatov členských krajín EÚ. Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ pripomenulo, že toto predbežné uzavretie dvoch kapitol nasleduje dva mesiace po predchádzajúcej konferencii o pristúpení zo 17. marca 2026, ktorá predbežne uzavrela kapitolu 21 o transeurópskych sieťach. Monitorovanie pokroku v zosúlaďovaní ustanovení prístupových kapitol s legislatívou EÚ a ich implementácia bude pokračovať počas celého priebehu rokovaní.
Čierna Hora otvorila všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci doterajších prístupových rokovaní. Po pondelňajšom predbežnom uzavretí je predbežne uzavretých celkovo šestnásť z týchto kapitol. Podľa rokovacích zásad sa dohody dosiahnuté v priebehu rokovaní o konkrétnych kapitolách nemôžu považovať za konečné, kým sa nedosiahne celková dohoda pre všetky kapitoly.
Vzhľadom na doterajší pokrok Rada EÚ pre zahraničné veci počas cyperského predsedníctva zriadila aj ad hoc pracovnú skupinu pre vypracovanie zmluvy o pristúpení Čiernej Hory. Delegáciu EÚ v mene cyperského predsedníctva v Rade EÚ viedla cyperská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Marilena Raounová, za účasti eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej. Čiernohorskú delegáciu viedol premiér Milojko Spajič.
„Pokrok Čiernej Hory je hmatateľným dôkazom toho, že rozširovanie, proces založený na zásluhách, prináša strategické výsledky pre kandidátske krajiny aj pre Európsku úniu. So 16 predbežne uzavretými kapitolami, takmer v polovici, a zriadením ad hoc pracovnej skupiny pre prístupovú zmluvu Čiernej Hory, táto krajina zostáva lídrom v procese rozširovania EÚ,“ uviedla v správe pre médiá Raounová.