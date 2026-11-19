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Čierna Hora v rámci rokovaní uzavrela ďalšie dve ekonomické kapitoly
Čierna Hora otvorila všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s EÚ.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - EÚ a Čierna Hora vo štvrtok v Bruseli predbežne uzavreli prístupové rokovania v ďalších dvoch ekonomických kapitolách - v oblastiach daní a regionálnej politiky a koordinácie štrukturálnych nástrojov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Írsky minister pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne v mene írskeho predsedníctva v Rade EÚ pre médiá vyhlásil, že pokrok, ktorý sa vo štvrtok podaril čiernohorskej delegácii, podčiarkuje pevný záväzok írskeho predsedníctva voči rozširovaniu EÚ.
„Predbežným uzavretím ďalších dvoch rokovacích kapitol s Čiernou Horou sme dosiahli celkový počet 25 uzavretých kapitol. Deväť z nich bolo uzavretých počas írskeho predsedníctva,“ upozornil Byrne.
Podľa jeho slov nedávna správa Európskej komisie naznačila, že Čierna Hora splnila všetky kritériá na uzavretie prístupových kapitol. Cieľ Čiernej Hory uzavrieť všetky kapitoly do konca tohto označil za realistický.
„Dnešný míľnik potvrdzuje, že decembrový časový harmonogram zostáva reálny. Írske predsedníctvo bude neúnavne pracovať na dosiahnutí tohto historického cieľa,“ odkázal Byrne.
Štvrtkové predbežné uzavretia dvoch prístupových kapitol priamo nadväzuje na predchádzajúcu prístupovú konferenciu zo 6. novembra, na ktorej boli uzavreté kapitoly o voľnom pohybe tovaru a bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politike.
Čierna Hora otvorila všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s EÚ. Po štvrtkovom pokroku je predbežne uzavretých dvadsaťpäť z týchto kapitol. Podľa nových rokovacích zásad sa dohody dosiahnuté v priebehu rokovaní o jednotlivých kapitolách nepovažujú za konečné, kým nebude dosiahnutá celková dohoda o všetkých kapitolách.
Írsky minister pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne v mene írskeho predsedníctva v Rade EÚ pre médiá vyhlásil, že pokrok, ktorý sa vo štvrtok podaril čiernohorskej delegácii, podčiarkuje pevný záväzok írskeho predsedníctva voči rozširovaniu EÚ.
„Predbežným uzavretím ďalších dvoch rokovacích kapitol s Čiernou Horou sme dosiahli celkový počet 25 uzavretých kapitol. Deväť z nich bolo uzavretých počas írskeho predsedníctva,“ upozornil Byrne.
Podľa jeho slov nedávna správa Európskej komisie naznačila, že Čierna Hora splnila všetky kritériá na uzavretie prístupových kapitol. Cieľ Čiernej Hory uzavrieť všetky kapitoly do konca tohto označil za realistický.
„Dnešný míľnik potvrdzuje, že decembrový časový harmonogram zostáva reálny. Írske predsedníctvo bude neúnavne pracovať na dosiahnutí tohto historického cieľa,“ odkázal Byrne.
Štvrtkové predbežné uzavretia dvoch prístupových kapitol priamo nadväzuje na predchádzajúcu prístupovú konferenciu zo 6. novembra, na ktorej boli uzavreté kapitoly o voľnom pohybe tovaru a bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politike.
Čierna Hora otvorila všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s EÚ. Po štvrtkovom pokroku je predbežne uzavretých dvadsaťpäť z týchto kapitol. Podľa nových rokovacích zásad sa dohody dosiahnuté v priebehu rokovaní o jednotlivých kapitolách nepovažujú za konečné, kým nebude dosiahnutá celková dohoda o všetkých kapitolách.