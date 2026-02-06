< sekcia Ekonomika
Čierny piatok pre drahé kovy
V priebehu minulého roka a na začiatku roka 2026 zaznamenali drahé kovy takmer parabolický rast. Cena zlata vzrástla za približne 12 mesiacov o 85 % a po prvýkrát v histórii prekročila hranicu 5 000 USD za uncu. To však nebolo nič v porovnaní so striebrom, ktoré za rovnaké obdobie vzrástlo o neuveriteľných 255 % a prekročilo hranicu 120 USD. Len v januári 2026 striebro posilnilo o 68 %, čím za 29 dní štvornásobne prekonalo ročný výnos indexu S&P 500.
Autor OTS
Praha 6. februára (OTS) - Tieto pohyby boli spočiatku poháňané geopolitickým napätím, nákupmi centrálnych bánk a očakávaniami nižších úrokových sadzieb, ale v posledných týždňoch to bola číra eufória a špekulácie, vrátane masívneho dopytu po fyzickom striebre z Číny.
Zdroj dát:: RoboMarkets Deutchland, foto: Fintree
Investičná horúčka dosiahla vrchol v týždni pred tým osudným piatkom, keď objemy obchodovania doslova explodovali. Už v stredu a vo štvrtok najväčšie ETF fondy so zlatom ($GLD) a striebrom ($SLV) zaznamenali denné obraty v desiatkach miliárd dolárov. Týždenný objem obchodov s týmito dvoma fondmi dosiahol rekordných 280 miliárd dolárov, čo je viac ako dvojnásobok predchádzajúceho vrcholu z októbra 2025 a štvornásobok úrovne z roku 2020.
V Číne dosiahla nálada vrchol minulú stredu, keď miestne ETF fondy so zlatom zaznamenali rekordný čistý prílev 879 miliónov USD. Medzitým volatilita zlata vystúpila na úrovne, ktoré boli naposledy zaznamenané v krízovom roku 2008, čo signalizuje, že trh je mimoriadne napätý a čaká na akúkoľvek zámienku na pohyby (Kobeissi letter).
Zdroj dát: RoboMarkets Deutchland, Foto: Fintree
Stalo sa tak minulý piatok, 30. januára, keď bolo skoro ráno oznámené, že Donald Trump nominoval Kevina Warsha na post šéfa Fedu. Táto správa okamžite zmazala „chaosovú prémiu“, pretože Warsh je považovaný za zástancu tvrdých mien a nezávislosti centrálnych bánk, čo okamžite zvrátilo prevládajúci trhový naratív. Za niekoľko hodín cena zlata klesla o 10 %, zatiaľ čo striebro zaznamenalo totálny kolaps na 75 USD, pričom fond SLV v jednom momente stratil 35 %. Boli sme svedkami druhého najväčšieho poklesu striebra za posledných 60 rokov, hneď po tom, ktorý sa odohral týždeň skôr.
Po piatkovom poklese sa situácia na trhoch postupne stabilizovala, ale kovy naďalej klesajú. V čase písania tohto článku sa zlato obchoduje za približne 4 860 USD za uncu a striebro kleslo na 76 USD. Na devízovom trhu pozorujeme jasné posilnenie dolára voči ostatným hlavným menám, keďže kapitál, ktorý predtým prúdil do drahých kovov ako „bezpečné útočisko“, sa teraz vo veľkom množstve vracia späť do americkej meny. Index dolára (DXY) vzrástol od utorkového minima o viac ako 2 %.
Tento trend podporujú aj silné údaje z USA, kde index priemyselného PMI vzrástol na 52,6 bodu (oproti očakávaniam 48,5), čo naznačuje, že americká ekonomika zostáva silná a Fed nebude musieť ponáhľať so znižovaním sadzieb.(tradingeconomics.com)
Bývalý apetít čínskych investorov sa tiež vytratil. Títo hráči teraz v panike predávajú svoje pozície v drahých kovoch, o čom svedčia údaje z miestnych búrz, pričom čínske ETF fondy investujúce do zlata zaznamenali rekordný dvojdňový odlev vo výške 1,3 miliardy USD. Zároveň fond SLV čelil brutálnemu jednodňovému odlevu vo výške 3,4 miliardy USD, čo predstavuje viac ako 6 % jeho celkových aktív a prinútilo manažéra k nútenému predaju (Kobeissi letter, ainvest.com). Maloobchodní investori tak dostali tvrdú lekciu o tom, ako rýchlo môže špekulatívna bublina prasknúť, keď sa zmení politický naratív. Drahé kovy môžu chrániť aktíva v dlhodobom horizonte, ale v krátkodobom horizonte je dôležité mať na pamäti, že ide stále o trh, ktorý podlieha eufórii ako akékoľvek iné aktíva.
RoboMarkets – moderný prístup k dlhodobému investovaniu
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorom prístup k viac ako 1000 reálných akcií a ETF z USA, EU, VB a Švajčiarska vrátane výše zmíněné Big Tech akcie, ETF nebo indexom. Svoju ponuku inštrumentov neustále rozšíruje. Obchodná platforma umožňuje jednoduché a transparentné investovanie s nízkymi poplatkami a profesionálnymi nástrojmi.
V spolupráci s partnerom Fintree prináša RoboMarkets Deutchland nielen technické riešenia, ale aj edukáciu a podporu pre tých, ktorí chcú budovať svoj finančný majetok premyslene, dlhodobo a s prehľadom.
Prevádzkovateľ platformy RoboMarkets uvádza, že jeho informácie nepredstavujú investičné poradenstvo, a poskytuje klientom dôležitý dokument s názvom Upozornenie na riziká. RoboMarkets upozorňuje, že investovanie zahŕňa riziko straty kapitálu.
Kontakt pre médiá: Fintree Media Relations - info@fintree.cz
Zdroj dát:: RoboMarkets Deutchland, foto: Fintree
Investičná horúčka dosiahla vrchol v týždni pred tým osudným piatkom, keď objemy obchodovania doslova explodovali. Už v stredu a vo štvrtok najväčšie ETF fondy so zlatom ($GLD) a striebrom ($SLV) zaznamenali denné obraty v desiatkach miliárd dolárov. Týždenný objem obchodov s týmito dvoma fondmi dosiahol rekordných 280 miliárd dolárov, čo je viac ako dvojnásobok predchádzajúceho vrcholu z októbra 2025 a štvornásobok úrovne z roku 2020.
V Číne dosiahla nálada vrchol minulú stredu, keď miestne ETF fondy so zlatom zaznamenali rekordný čistý prílev 879 miliónov USD. Medzitým volatilita zlata vystúpila na úrovne, ktoré boli naposledy zaznamenané v krízovom roku 2008, čo signalizuje, že trh je mimoriadne napätý a čaká na akúkoľvek zámienku na pohyby (Kobeissi letter).
Zdroj dát: RoboMarkets Deutchland, Foto: Fintree
Stalo sa tak minulý piatok, 30. januára, keď bolo skoro ráno oznámené, že Donald Trump nominoval Kevina Warsha na post šéfa Fedu. Táto správa okamžite zmazala „chaosovú prémiu“, pretože Warsh je považovaný za zástancu tvrdých mien a nezávislosti centrálnych bánk, čo okamžite zvrátilo prevládajúci trhový naratív. Za niekoľko hodín cena zlata klesla o 10 %, zatiaľ čo striebro zaznamenalo totálny kolaps na 75 USD, pričom fond SLV v jednom momente stratil 35 %. Boli sme svedkami druhého najväčšieho poklesu striebra za posledných 60 rokov, hneď po tom, ktorý sa odohral týždeň skôr.
Po piatkovom poklese sa situácia na trhoch postupne stabilizovala, ale kovy naďalej klesajú. V čase písania tohto článku sa zlato obchoduje za približne 4 860 USD za uncu a striebro kleslo na 76 USD. Na devízovom trhu pozorujeme jasné posilnenie dolára voči ostatným hlavným menám, keďže kapitál, ktorý predtým prúdil do drahých kovov ako „bezpečné útočisko“, sa teraz vo veľkom množstve vracia späť do americkej meny. Index dolára (DXY) vzrástol od utorkového minima o viac ako 2 %.
Tento trend podporujú aj silné údaje z USA, kde index priemyselného PMI vzrástol na 52,6 bodu (oproti očakávaniam 48,5), čo naznačuje, že americká ekonomika zostáva silná a Fed nebude musieť ponáhľať so znižovaním sadzieb.(tradingeconomics.com)
Bývalý apetít čínskych investorov sa tiež vytratil. Títo hráči teraz v panike predávajú svoje pozície v drahých kovoch, o čom svedčia údaje z miestnych búrz, pričom čínske ETF fondy investujúce do zlata zaznamenali rekordný dvojdňový odlev vo výške 1,3 miliardy USD. Zároveň fond SLV čelil brutálnemu jednodňovému odlevu vo výške 3,4 miliardy USD, čo predstavuje viac ako 6 % jeho celkových aktív a prinútilo manažéra k nútenému predaju (Kobeissi letter, ainvest.com). Maloobchodní investori tak dostali tvrdú lekciu o tom, ako rýchlo môže špekulatívna bublina prasknúť, keď sa zmení politický naratív. Drahé kovy môžu chrániť aktíva v dlhodobom horizonte, ale v krátkodobom horizonte je dôležité mať na pamäti, že ide stále o trh, ktorý podlieha eufórii ako akékoľvek iné aktíva.
RoboMarkets – moderný prístup k dlhodobému investovaniu
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorom prístup k viac ako 1000 reálných akcií a ETF z USA, EU, VB a Švajčiarska vrátane výše zmíněné Big Tech akcie, ETF nebo indexom. Svoju ponuku inštrumentov neustále rozšíruje. Obchodná platforma umožňuje jednoduché a transparentné investovanie s nízkymi poplatkami a profesionálnymi nástrojmi.
V spolupráci s partnerom Fintree prináša RoboMarkets Deutchland nielen technické riešenia, ale aj edukáciu a podporu pre tých, ktorí chcú budovať svoj finančný majetok premyslene, dlhodobo a s prehľadom.
Prevádzkovateľ platformy RoboMarkets uvádza, že jeho informácie nepredstavujú investičné poradenstvo, a poskytuje klientom dôležitý dokument s názvom Upozornenie na riziká. RoboMarkets upozorňuje, že investovanie zahŕňa riziko straty kapitálu.
Kontakt pre médiá: Fintree Media Relations - info@fintree.cz