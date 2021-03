Čierny trh ponúka očkovacie certifikáty a aj vyše tisícky vakcín

BRATISLAVA 29.marca (TERAZ) – Výskumný tím Check Point Research mapuje nelegálny trh s očkovacími certifikátmi aj vakcínami, ktoré rastú raketovou rýchlosťou. Očkovací certifikát je v ponuke za 250 amerických dolárov, negatívny test za 25 dolárov a jedna dávka vakcíny sa predáva za päťsto dolárov.





Európska komisia predstavila plán na zavedenie COVID-19 certifikátov alebo aj digitálnych zelených pasov. Cestovateľský certifikát by mal obsahovať informáciu s osvedčením o vakcinácii aj negatívnom výsledku testu. Takýto očkovací preukaz sa v blízkej budúcnosti stane pasom, ktorý poskytne jeho držiteľom vstupenku do bezproblémového cestovania.





Aktuálna situácia s nízkou mierou zaočkovanosti svetovej populácie aj neustále reštrikcie zosilňujú už aj tak rastúci dopyt po očkovaní a negatívnych výsledkoch testov, ktoré ich držiteľom ponúkajú určité slobody. Falošné certifikáty umožnia vstúpiť na palubu lietadla, prekročiť hranice, zúčastniť sa na podujatiach alebo nastúpiť do nového zamestnania.





Potenciál očkovacích preukazoch si rýchlo uvedomili zločinci aj hackeri. Falošné certifikáty o očkovaní sú v ponuke na viacerých trhoch darknetu. Ich cena sa pohybuje od 100 do 200 amerických dolárov. Osloveným predajcom stačilo uviesť mená a dátumy, zaslať úhradu a certifikáty prišli obratom.



„Množstvo inzercie týkajúcej sa vakcín stúplo na darknete za posledné tri mesiace o 300 percent. Cena jednej dávky vakcíny sa na hackerských fórach pohybuje od päťsto do tisíc amerických dolárov. Medzi inzerovanými nájdete vakcínu od AstraZenecy za 500 dolárov, Johnson&Johnson za 600 dolárov a za rovnakú sumu sa predáva aj vakcína Sputnik,“ informuje Andrej Aleksiev, riaditeľ Check Point Software Technologies na Slovensku. V ponuke je viac ako 1 200 falošných vakcín a predajcovia pochádzajú z USA a Ruska, ale aj z európskych krajín ako Španielsko, Nemecko a Francúzsko.





Hackerské fóra sú plné ponúk aj s rôznymi typmi negatívnych výsledkov testov. Predajcovia ponuky dopĺňajú aj o špeciálne akcie. Na jednom z fór sú v ponuke falošné výsledky testov, ktoré kupujúci získa do 24 hodín. V prípade ak sa zákazník rozhodne kúpiť dva falošné výsledky testov, tretí dostanete zdarma. „Vlády jednotlivých krajín by mali určite spozornieť. Rýchlosť rastu nelegálneho trhu s falošnými certifikátmi a výsledkami testov a ich dostupnosť je alarmujúca a predstavuje veľké riziko. Aj práve z tohto dôvodu budú členovia našich výskumných tímov aj naďalej pozorne sledovať trendy na darknete a pravidelne o nich informovať,“ dodáva Aleksiev.





Okrem spomínaných hackerských fór sa objavili aj webové stránky, ktoré ponúkajú možnosť vytvorenia autenticky vyzerajúcich negatívnych výsledkov testov. Na jednej webovej stránke je dokonca informácia, že ide o falošné dokumenty, ktoré nesmú byť zneužité na nelegálnu činnosť. Dokumenty sú profesionálne vyrobené, vygenerovanie by nemalo trvať viac ako 30 minút a cena jedného je 25 amerických dolárov.