< sekcia Ekonomika
Cigaretová mafia odhalená: Na Slovensku našli tajný sklad
Medzinárodná zločinecká skupina zriadila na území Slovenskej republiky sklad, z ktorého boli komponenty distribuované najmä do západných krajín Európskej únie
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Martin 16. decembra (TASR) - Finančná správa SR v spolupráci s českou colnou správou a Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, zaoberajúcu sa nelegálnou výrobou cigariet. Na Slovensku zadržali štyri osoby bez vznesenia obvinenia, v Českej republike zadržali a obvinili 29 ľudí. Ako TASR informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč, na Slovensku zaistili stovky paliet komponentov, vozidlá, hotovosť a technické zariadenia.
„Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR a orgánmi Colnej správy Českej republiky úspešne realizovali spoločnú medzinárodnú akciu zameranú na potláčanie nelegálnej výroby tabakových výrobkov. Akcia s krycím názvom Minca prebehla 6. novembra na území Slovenskej a Českej republiky,“ uviedol Kováč.
Identifikovanú medzinárodnú organizovanú kriminálnu skupinu, ktorá sa zameriavala na porušovanie predpisov o označovaní tabakových výrobkov v súbehu s ich nepovolenou výrobou, riadil organizátor zabezpečujúci financovanie nelegálnej výroby vrátane nákupu technologických zariadení. Ostatní členovia sa podieľali na skladovaní, distribúcii a preprave komponentov.
Na území Slovenskej republiky vykonali príslušníci KÚFS prehliadky nebytových priestorov a motorových vozidiel v mestách Martin a Turčianske Teplice. „Odhalený bol sklad komponentov určených na nelegálnu výrobu cigariet. Zaistených bolo 317 paliet rôznych komponentov, osobné a nákladné motorové vozidlo, štyri mobilné telefóny, rušička signálu a finančná hotovosť,“ spresnil hovorca.
Doplnil, že medzinárodná zločinecká skupina zriadila na území Slovenskej republiky sklad, z ktorého boli komponenty distribuované najmä do západných krajín Európskej únie, predovšetkým do nelegálnej výrobne cigariet v meste Uherský Brod v Českej republike.
Akcia Minca priamo predchádzala a naviedla na ďalší zásah proti nelegálnej výrobni cigariet na východnom Slovensku z 25. novembra s krycím názvom Šarišan. „K úspešnému zadokumentovaniu trestnej činnosti významnou mierou prispela úzka spolupráca domácich a zahraničných bezpečnostných orgánov,“ dodal Kováč.
„Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR a orgánmi Colnej správy Českej republiky úspešne realizovali spoločnú medzinárodnú akciu zameranú na potláčanie nelegálnej výroby tabakových výrobkov. Akcia s krycím názvom Minca prebehla 6. novembra na území Slovenskej a Českej republiky,“ uviedol Kováč.
Identifikovanú medzinárodnú organizovanú kriminálnu skupinu, ktorá sa zameriavala na porušovanie predpisov o označovaní tabakových výrobkov v súbehu s ich nepovolenou výrobou, riadil organizátor zabezpečujúci financovanie nelegálnej výroby vrátane nákupu technologických zariadení. Ostatní členovia sa podieľali na skladovaní, distribúcii a preprave komponentov.
Na území Slovenskej republiky vykonali príslušníci KÚFS prehliadky nebytových priestorov a motorových vozidiel v mestách Martin a Turčianske Teplice. „Odhalený bol sklad komponentov určených na nelegálnu výrobu cigariet. Zaistených bolo 317 paliet rôznych komponentov, osobné a nákladné motorové vozidlo, štyri mobilné telefóny, rušička signálu a finančná hotovosť,“ spresnil hovorca.
Doplnil, že medzinárodná zločinecká skupina zriadila na území Slovenskej republiky sklad, z ktorého boli komponenty distribuované najmä do západných krajín Európskej únie, predovšetkým do nelegálnej výrobne cigariet v meste Uherský Brod v Českej republike.
Akcia Minca priamo predchádzala a naviedla na ďalší zásah proti nelegálnej výrobni cigariet na východnom Slovensku z 25. novembra s krycím názvom Šarišan. „K úspešnému zadokumentovaniu trestnej činnosti významnou mierou prispela úzka spolupráca domácich a zahraničných bezpečnostných orgánov,“ dodal Kováč.