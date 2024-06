Čína a EÚ začnú rozhovory o zavedení ciel na elektromobily

Peking 23. júna (TASR) - Čína a Európska únia (EÚ) sa dohodli na začatí rozhovorov o plánovanom zavedení ciel na elektrické vozidlá (EV) čínskej výroby v Európe. Oznámili to v sobotu (22. 6.) vysokí predstavitelia oboch strán. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý je na návšteve Číny, uviedol, že ho eurokomisár Valdis Dombrovskis informoval o plánoch na rokovania s Pekingom o clách.



Potvrdenie prišlo po tom, čo čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že šéf rezortu Wang Wen-tchao a Dombrovskis, viceprezident Európskej komisie, súhlasili so začatím konzultácií o vyšetrovaní EÚ v súvislosti s dotáciami na výrobu elektromobilov v Číne.



Podľa Habecka je to prvý krok a bude potrebných mnoho ďalších, pričom zdôraznil, že EÚ necháva otvorené dvere na diskusiu o clách na dovoz čínskych elektromobilov na svoj trh.



"Otvára sa tým fáza, v ktorej sú možné rokovania, dôležité sú diskusie a dialóg," povedal Habeck.



Habeckova návšteva je prvou návštevou vysokého európskeho predstaviteľa v Číne, odkedy Brusel navrhol vysoké clá na dovoz čínskych elektrických vozidiel (EV) s cieľom bojovať proti tomu, čo EÚ považuje za nadmerné dotácie.



Habeck pripomenul, že je čas na dialóg predtým, ako clá v novembri nadobudnú plnú účinnosť. Zdôraznil, že verí v otvorené trhy, ale takéto trhy zároveň vyžadujú rovnaké podmienky. Dotácie, ktoré majú zvýšiť exportné výhody čínskych firiem, nie je možné akceptovať.



EÚ zavádza dočasné clá EÚ vo výške až do 38,1 % na dovážané čínske elektromobily od 4. júla, pričom vyšetrovanie bude pokračovať do 2. novembra, keď by sa mohli uložiť konečné clá, zvyčajne na päť rokov.



Navrhované clá nie sú "trestom", povedal Habeck čínskym predstaviteľom. Uviedol, že Európska komisia deväť mesiacov podrobne skúmala, či čínske spoločnosti nespravodlivo profitovali z dotácií. Akékoľvek opatrenie, ktoré sa týka vyrovnávacieho cla, tak "nie je trestom".



"Urobíme všetko pre ochranu čínskych spoločností," odpovedal Čeng Šan-ťie, predseda čínskej komisie pre národný rozvoj a reformy. Podľa neho navrhované clá poškodia obe strany, preto dúfa, že Nemecko preukáže vedúce postavenie v rámci EÚ a "urobí správnu vec".



Odmietol tiež obvinenia z nespravodlivých dotácií a vyhlásil, že rozvoj nového čínskeho energetického priemyslu je výsledkom komplexných výhod v technológiách, trhových a priemyselných dodávateľských reťazcoch.



Rast priemyslu "je výsledkom konkurencie, nie dotácií, nehovoriac o nekalej súťaži," povedal Čeng Šan-ťie počas stretnutia s Habeckom.



Ďalším dôvodom napätia medzi Pekingom a Berlínom je podpora Číny Rusku v jeho vojne na Ukrajine. Habeck poznamenal, že čínsky obchod s Ruskom vzrástol v minulom roku o viac ako 40 %. Upozornil čínskych predstaviteľov, že si to vyberá daň z ekonomických vzťahov.



"Obchádzanie sankcií uvalených na Rusko nie je prijateľné," povedal s tým, že technický tovar vyrobený v Európe by nemal skončiť na bojisku a cez iné krajiny sa dostať k výrobcom ruských zbraní.