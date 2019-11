Čína a Francúzsko podpísali kontrakty v celkovej hodnote 15 mld. USD

Peking 6. novembra (TASR) - Čína a Francúzsko podpísali kontrakty v celkovej hodnote 15 miliárd USD (13,50 miliardy eur) počas návštevy prezidenta Emmanuela Macrona v ázijskej krajine.



Obe strany uzavreli dohody v oblasti letectva, energetiky a poľnohospodárstva, pričom Peking súhlasil, aby 20 francúzskych spoločností vyvážalo hydinu, hovädzie a bravčové mäso do Číny. Dohodli sa tiež na rozšírení vývozu hydiny o kačice a husi, ako aj o známu francúzsku lahôdku z ich pečene - foie gras.



Macron pricestoval do Číny v pondelok (4.11.) a mal by odísť v stredu večer.



Energetické dohody zahŕňajú memorandum o porozumení medzi spoločnosťou Beijing Gas Group a francúzskou spoločnosťou Engie o spolupráci na výstavbe terminálu pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a jeho skladovaní v severočínskom meste Tchien-ťin.



Člen vedenia skupiny Beijing Gas Group povedal, že spolupráca s Engie by mala zahŕňať dodávky membránovej technológie, ktorá sa používa na prevenciu úniku plynu, pre rozsiahle projekty skladovania plynu, ktoré Čína začína budovať. Francúzska spoločnosť Total okrem toho založí spoločný podnik s čínskou skupinou Shenergy Group na distribúciu LNG.



Obe krajiny tiež súhlasili, že do konca januára dosiahnu dohodu o nákladoch a umiestnení zariadenia na prepracovanie jadrového paliva, ktoré má postaviť Orano, predtým známe ako Areva. Predchádzajúce plány na výstavbu závodu v Lien-jün-kang vo východočínskej v provincii Ťiang-su boli po protestoch zrušené.



Čínska štátna tlačová agentúra Sinchua v separátnej správe uviedla, že Čína bude podporovať nákupy lietadiel Airbus jej leteckými spoločnosťami.



