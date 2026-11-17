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Čína a Kanada sa dohodli na vzájomnom zmiernení ciel
Na základe dohody Čína zmierni clá na kanadské bravčové mäso, ryby a morské plody.
Autor TASR
Šen-čen 17. novembra (TASR) - Čína a Kanada pristúpia k ďalšiemu znížení ciel vo vzájomnom obchode. Dohodu oznámila v utorok kanadská vláda po rokovaniach medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a kanadským premiérom Markom Carneym v juhočínskom meste Šen-Čen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na základe dohody Čína zmierni clá na kanadské bravčové mäso, ryby a morské plody. Výmenou za to Kanada predĺži existujúce colné výnimky na čínsku oceľ a hliník a rozšíri ich tak, aby zahŕňali ďalších 32 produktových kategórií. Obe krajiny tiež vyjadrili záujem o prehĺbenie spolupráce v hospodárskych a finančných otázkach, ako aj v oblasti elektronického obchodu, vzdelávania a ochrany životného prostredia. Dohody predstavujú ďalší krok k užším väzbám medzi oboma krajinami po rokoch napätých vzťahov.
Si Ťin-pching a Carney už v januári počas rokovaní v Pekingu oznámili užšie partnerstvo, keď sa dohodli na znížení ciel na kanadské poľnohospodárske produkty výmenou za uľahčenie prístupu čínskych elektrických vozidiel na kanadský trh. K zblíženiu dochádza na pozadí pretrvávajúceho obchodného napätia s Washingtonom. Vysoké clá, ktoré na Kanadu uvalil americký prezident Donald Trump, vyvíjajú tlak na kanadskú ekonomiku. Carney preto hľadá nových obchodných partnerov, aby znížil silnú závislosť svojej krajiny od amerického trhu. Čína sa tiež snaží čeliť Trumpovej obchodnej stratégii a zmierniť tlak zo strany Washingtonu.
Rozhovory sa uskutočnili pred samitom lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene, kde sa tento týždeň očakáva stretnutie Trumpa a ďalších svetových lídrov. Na okraj samitu by sa mala uskutočniť aj prvá trojstranná schôdzka za účasti Si Ťin-pchinga, Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina.
Na základe dohody Čína zmierni clá na kanadské bravčové mäso, ryby a morské plody. Výmenou za to Kanada predĺži existujúce colné výnimky na čínsku oceľ a hliník a rozšíri ich tak, aby zahŕňali ďalších 32 produktových kategórií. Obe krajiny tiež vyjadrili záujem o prehĺbenie spolupráce v hospodárskych a finančných otázkach, ako aj v oblasti elektronického obchodu, vzdelávania a ochrany životného prostredia. Dohody predstavujú ďalší krok k užším väzbám medzi oboma krajinami po rokoch napätých vzťahov.
Si Ťin-pching a Carney už v januári počas rokovaní v Pekingu oznámili užšie partnerstvo, keď sa dohodli na znížení ciel na kanadské poľnohospodárske produkty výmenou za uľahčenie prístupu čínskych elektrických vozidiel na kanadský trh. K zblíženiu dochádza na pozadí pretrvávajúceho obchodného napätia s Washingtonom. Vysoké clá, ktoré na Kanadu uvalil americký prezident Donald Trump, vyvíjajú tlak na kanadskú ekonomiku. Carney preto hľadá nových obchodných partnerov, aby znížil silnú závislosť svojej krajiny od amerického trhu. Čína sa tiež snaží čeliť Trumpovej obchodnej stratégii a zmierniť tlak zo strany Washingtonu.
Rozhovory sa uskutočnili pred samitom lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene, kde sa tento týždeň očakáva stretnutie Trumpa a ďalších svetových lídrov. Na okraj samitu by sa mala uskutočniť aj prvá trojstranná schôdzka za účasti Si Ťin-pchinga, Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina.