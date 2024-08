Moskva 21. augusta (TASR) - Čína a Rusko majú záujem o užšiu spoluprácu v energetickom sektore. Vyhlásil to v stredu ruský premiér Michail Mišustin po stretnutí so svojím čínskym kolegom Li Čchiang v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko je už v súčasnosti najväčším dodávateľom ropy do Číny a v blízkej budúcnosti zaujme prvé miesto aj pri dodávkach zemného plynu, povedal Mišustin. Čínsky premiér zdôraznil, že spolupráca v oblasti energetiky sa posilňuje z pohľadu objemu aj kvality. Peking považuje vojnu, ktorú vedie Rusku proti Ukrajine, za narušenie medzinárodného poriadku, v konečnom dôsledku však stojí na strane Moskvy. V spoločnej opozícii voči Západu sa obe mocnosti v posledných rokoch zblížili a vyhlásili strategické partnerstvo.



Západ chce držať Rusko a Čínu v šachu, a "preto je dôležité zamerať naše úsilie na obranu spoločných záujmov, na budovanie multipolárneho svetového poriadku," povedal Mišustin.



Z dôvodu vojny proti Ukrajine je Rusko takmer odrezané od západných technológií a vyspelé technológie môže získať len prostredníctvom Číny.