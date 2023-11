Čína a Saudská Arábia sa dohodli na výmene mien s cieľom obísť dolár

Peking 20. novembra (TASR) - Čína sa dohodla so Saudskou Arábiou na menovom swape vo výške 50 miliárd jüanov (6,38 miliardy eur). Cieľom je uľahčiť finančnú spoluprácu a obchod medzi oboma krajinami. Oznámila to v pondelok čínska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Dohoda, v rámci ktorej Čína získa približne 26 miliárd saudských rialov (6,53 miliardy eur), je zameraná na zviditeľnenie čínskej meny a zníženie závislosti od amerického dolára, najbežnejšej meny v medzinárodnom obchode.



Cieľom tohto kroku je zabezpečiť likviditu a stabilný výmenný kurz, ktorý zníži menové riziko pre dovozcov a vývozcov a pri finančných obchodoch.



Obe krajiny dlhodobo spolupracujú, pričom Čína je hlavným dovozcom ropy zo Saudskej Arábie. Arabský polostrov tvorí hlavnú súčasť tzv. Novej hodvábnej cesty ("Belt and Road Initiative, BRI), ktorá má spojiť Čínu s jej obchodnými partnermi.



Čína má podiel v dvoch rafinériách a v závode na výrobu etylénu v regióne.



Peking sa už nejaký čas snaží posilniť úlohu jüanu v medzinárodnom obchode a stať sa menej závislým od dolára. Dolárové rezervy môžu byť totiž v prípade konfliktu zmrazené, čo by spôsobilo Číne ťažkosti pri dovoze ropy. Práve zabezpečenie dodávok energie sa považuje za jeden z dôvodov menového swapu.



(1 EUR = 7,8414 CNY; 1 EUR = 3,98 SAR)