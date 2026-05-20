< sekcia Ekonomika
Čína a USA budú pracovať na vzájomnom znížení ciel
Obe strany v zásade dohodli na prerokovaní rámcovej dohody o vzájomnom znížení ciel na výrobky v rovnakom rozsahu, uviedlo čínske ministerstvo obchodu.
Autor TASR
Peking 20. mája (TASR) - Čína a Spojené štáty budú pracovať na znížení ciel, ktoré sa týkajú tovaru v hodnote desiatok miliárd dolárov. „Obe strany v zásade dohodli na prerokovaní rámcovej dohody o vzájomnom znížení ciel na výrobky v rovnakom rozsahu,“ uviedlo v stredu čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom poznamenala obchodná vojna, ktorú voči sebe obe krajiny viedli väčšinu minulého roka, až kým sa v októbri ich lídri nedohodli na ročnom prímerí. Trump minulý týždeň absolvoval štátnu návštevu Číny. Výsledkom rokovaní s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom bola dohoda o ustanovení rád pre obchod a investície. Plánované zníženie ciel sa dotkne tovaru v hodnote „30 miliárd USD (25,82 miliardy eur) alebo viac na každej strane“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnilo čínske ministerstvo obchodu na svojej internetovej stránke.
Ministerstvo ďalej uviedlo, že Peking obnoví licencie pre vývozcov hovädzieho mäsa z USA. Potvrdilo tiež, že Čína zakúpi 200 lietadiel od spoločnosti, hoci nešpecifikovalo, o ktorý model alebo modely ide.
(1 EUR = 1,162 USD)
Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom poznamenala obchodná vojna, ktorú voči sebe obe krajiny viedli väčšinu minulého roka, až kým sa v októbri ich lídri nedohodli na ročnom prímerí. Trump minulý týždeň absolvoval štátnu návštevu Číny. Výsledkom rokovaní s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom bola dohoda o ustanovení rád pre obchod a investície. Plánované zníženie ciel sa dotkne tovaru v hodnote „30 miliárd USD (25,82 miliardy eur) alebo viac na každej strane“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnilo čínske ministerstvo obchodu na svojej internetovej stránke.
Ministerstvo ďalej uviedlo, že Peking obnoví licencie pre vývozcov hovädzieho mäsa z USA. Potvrdilo tiež, že Čína zakúpi 200 lietadiel od spoločnosti, hoci nešpecifikovalo, o ktorý model alebo modely ide.
(1 EUR = 1,162 USD)