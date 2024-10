Čína a USA budú rokovať o ekonomických a obchodných otázkach

Peking 1. októbra (TASR) - Čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao a americká ministerka obchodu Gina Raimondová budú v blízkej budúcnosti telefonicky diskutovať o obchodných a ekonomických vzťahoch. Oznámila to v utorok čínska štátna tlačová agentúra Sinchua s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa čínskej agentúry si budú vymieňať názory na bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy a kľúčové otázky spoločného záujmu vrátane reštrikcií, ktoré sa týkajú čínskych elektrických vozidiel (EV).



Minulý mesiac počas dvojdňového stretnutia pracovnej skupiny v Pekingu s americkou delegáciou vyjadrili čínski predstavitelia "vážne" obavy z nových amerických ciel, investičných obmedzení a sankcií súvisiacich s Ruskom, uviedla Sinchua.



Koncom septembra vstúpilo do platnosti nové kolo amerických ciel na čínsky tovar v hodnote 18 miliárd USD (16,08 miliardy eur) vrátane elektrických vozidiel, batérií a solárnych panelov. USA však dovážajú minimum čínskych elektromobilov, takmer žiadne.



Nové clá boli zavedené po tom, ako Úrad amerického obchodného zástupcu preskúmal tarify, ktoré predtým zaviedol bývalý prezident Donald Trump.



Súčasná administratíva prezidenta Joea Bidena uviedla, že clá sú zamerané na posilnenie ochrany strategického domáceho priemyslu pred nadmernou výrobnou kapacitou Číny, ktorú dotuje štát. Peking sľúbil odvetu.



Čínu môžu zasiahnuť aj ďalšie clá na elektromobily zo strany Európskej únie (EÚ), ktorá má v októbri hlasovať o zavedení definitívnych poplatkov.



Členovia EÚ majú v piatok (4. 10.) hlasovať o tom, či podporia konečný návrh ciel na nasledujúcich päť rokov. Zavedú sa, ak ich schváli kvalifikovaná väčšina 15 krajín zastupujúcich 65 % obyvateľov EÚ. Rozhodnutie, ktoré si môže vyžadovať aj druhé kolo hlasovania, musí byť prijaté do 30. októbra.



Ak sa zavedú konečné clá, znamenalo by to, že sa budú musieť zaplatiť aj dočasné clá platné od júla. Až do konca vyšetrovania EÚ ich môžu spoločnosti kryť bankovou zárukou.



(1 EUR = 1,1196 USD)