Čína a USA by mali podľa poradcu čínskej vlády obnoviť rokovania

Peking 11. júna (TASR) – Čína a Spojené štáty by mali čo najskôr obnoviť diskusie o obchode, ale aj ďalších otázkach. Povedal to poradca čínskej vlády Ču Kuang-jao.



Pandémia nového koronavírusu ešte viac zhoršila už aj tak narušené vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom po tom, ako americký prezident Donald Trump obvinil Čínu zo zatajovania informácií v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Trump pritom pohrozil ďalšími clami voči Pekingu.



Ču Kuang-jao, ktorý v minulosti pôsobil aj ako štátny tajomník ministerstva financií, uviedol vo štvrtok na brífingu v Pekingu, že je potrebné rokovať, a to nielen o obchode, ale aj o ďalších dôležitých témach, pretože dve najväčšie ekonomiky sveta sú príliš prepojené na to, aby ich bolo možné oddeliť.



"Čína a Spojené štáty by mali komunikovať o kľúčových otázkach a rozsah komunikácie by sa mal vrátiť na bežnú úroveň, nie iba na úroveň obchodu," povedal Ču Kuang-jao.



Ďalší z poradcov vlády Liou Chuan pre novinárov uviedol, že v 3. štvrťroku predpokladá výrazné zotavenie ekonomiky. Podľa neho by hrubý domáci produkt mohol v 3. kvartáli vzrásť približne o 5 %. Za celý rok očakáva rast na úrovni 3 % až 4 %.



V 1. štvrťroku tohto roka klesla ekonomika Číny medziročne o 6,8 %, čo predstavuje prvý pokles ekonomiky od začatia zverejňovania kvartálnych údajov v roku 1992. Dôvodom boli opatrenia prijaté na zmiernenie šírenia nového koronavírusu, ktorý sa objavil v strednej Číne a začiatkom roka zasiahol aj ďalšie oblasti krajiny. Neskôr sa rozšíril do ostatných krajín sveta a takmer úplne zastavil ekonomickú aktivitu vo svete.