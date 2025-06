Čína tvrdí, že s USA dosiahla pokrok pri rokovaniach o obchode

Peking 12. júna (TASR) - Čína a Spojené štáty dosiahli pokrok pri rokovaniach o obchode začiatkom týždňa. Peking dúfa, že obe strany budú spolupracovať na realizácii konsenzu dohodnutého v Londýne. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien bez ďalších podrobností. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Lin Ťien to uviedol po tom, ako americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social uviedol, že obchodná dohoda, ktorá bude zahŕňať čínske dodávky magnetov a dôležitých minerálov vzácnych zemín, je takmer dokončená. „Naša dohoda s Čínou je hotová, podlieha konečnému schváleniu prezidentom Si Ťin-pchingom a mnou,“ napísal Trump na platforme po skončení dvojdňových rokovaní (9. - 10. 6.) v Londýne. Trump tiež uviedol, že sa obe stany dohodli na clách, pričom americké clá na dovoz z Číny budú vo výške 55 % a čínske recipročné clá vo výške 10 %.



Podrobnosti o rokovaniach v Londýne (ani o májových v Ženeve) neboli zverejnené, pričom americký minister obchodu Howard Lutnick vyhlásil, že text dohody nebude zverejnený.



Niektorí pozorovatelia tvrdia, že nedošlo k žiadnemu skutočnému pokroku a situácia sa vracia do stavu spred niekoľkých mesiacov.



Okrem toho americké médiá uviedli, že rozhovory zdôraznili schopnosť Číny využiť svoju dominanciu na globálnych trhoch so vzácnymi zeminami a magnetmi na získanie strategických ústupkov.