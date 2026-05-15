Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
Čína a USA implementujú všetky existujúce obchodné dohody

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Po dvojdňovom samite prezidentov medzi Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom to vyhlásil čínsky minister zahraničných vecí Wang I.

Autor TASR
Peking 15. mája (TASR) - Čína a Spojené štáty sa dohodli, že budú naďalej uplatňovať všetky už skôr dosiahnuté dohody a zriadia rady pre obchod a investície. Po dvojdňovom samite prezidentov medzi Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom to vyhlásil čínsky minister zahraničných vecí Wang I. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Delegácie oboch krajín dosiahli celkovo pozitívne výsledky vrátane toho, že budú pokračovať v implementácii všetkých konsenzov dosiahnutých v predchádzajúcich konzultáciách, a dohodli sa na zriadení obchodnej rady a investičnej rady,“ uviedol podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang.

Americký minister financií Scott Bessent vo štvrtkovom (14. 5.) rozhovore pre CNBC uviedol, že obe krajiny rokujú o vytvorení bilaterálnej „rady pre obchod“ a „rady pre investície“.

Obe krajiny sa tiež dohodli, že „sa budú zaoberať vzájomnými obavami týkajúcimi sa prístupu poľnohospodárskych výrobkov na trh a podporia rozširovanie obojsmerného obchodu v rámci recipročného znižovania ciel,“ uviedol Wang.
