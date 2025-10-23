< sekcia Ekonomika
Čína a USA plánujú pokračovať v rokovaniach o obchode
Peking 23. októbra (TASR) - Čína a Spojené štáty majú v úmysle pokračovať v rokovaniach o obchodnom a colnom konflikte v Malajzii. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Čínsky vicepremiér Che Li-feng odcestuje v dňoch od 24. do 27. októbra s delegáciou do Malajzie, kde má naplánované obchodné rokovania s americkou stranou.
Za USA sa na nich zúčastnia okrem iných minister financií Scott Bessent a obchodný zástupca Jamieson Greer.
Rokovania sú naplánované len niekoľko dní pred očakávaným stretnutím medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom pred samitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa začína koncom októbra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
Trump očakáva dohodu „o všetkom“, pričom konkrétnejšie spomenul vzácne zeminy, sóju, farmárov a jadrovú energiu. Peking však zatiaľ stretnutie medzi Ťin-pchingom a Trumpom nepotvrdil.
Zoznam sporov medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta je dlhý. Čína napríklad zaviedla reštrikcie na vývoz niektorých surovín, ako sú dôležité vzácne zeminy, kde si vybudovala prakticky monopol, čo spôsobilo obrovské ťažkosti priemyslu v zahraničí.
Okrem toho, čínske nákupy sóje z USA prudko klesli. Americkí farmári tak stratili jedného zo svojich hlavných zákazníkov.
Navyše, od 1. novembra hrozia Číne nové americké clá vo výške 100 %, ako aj vývozné obmedzenia na softvér, ak na rokovaniach s USA nedosiahne pokrok.
Stretnutie Li-fenga s Bessentom v Malajzii bude piatym kolom rokovaní po tom, čo sa colný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta v apríli vyostril, pričom obe strany si zaviedli trojciferné dovozné clá.
Delegácie sa následne stretli v Ženeve, Londýne, Štokholme a Madride. Piate kolo rokovaní v Malajzii sa zhoduje s termínom samitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur.
