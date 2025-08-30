Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína a USA pokračujú v obchodných rokovaniach

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Čínsky obchodný zástupca Li Čcheng-kang navštívil v dňoch 27. až 29. augusta Spojené štáty.

Autor TASR
Peking 30. augusta (TASR) - Čína a USA pokračujú v obchodných rokovaniach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Čínsky obchodný zástupca Li Čcheng-kang navštívil v dňoch 27. až 29. augusta Spojené štáty, kde rokoval s americkými predstaviteľmi o bilaterálnych ekonomických a obchodných vzťahoch, uviedlo v sobotu čínske ministerstvo obchodu.

Li Čcheng-kang sa stretol s predstaviteľmi amerického ministerstva financií, ministerstva obchodu a úradu amerického obchodného zástupcu, aby diskutovali o svojich názoroch na implementáciu predchádzajúcich dohôd. Uviedol, že obe strany by mali riešiť rozdielne postoje a rozšíriť spoluprácu.
