Čína a USA spolupracujú na riešení sporu okolo auditu čínskych firiem

Šanghaj 28. marca (TASR) - Čínske a americké regulačné orgány sa snažia vyriešiť spor týkajúci sa auditu čínskych firiem kótovaných v USA. Podľa správy čínskych štátnych médií sa snažia čo najskôr dospieť k efektívnej a dlhodobej spolupráci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínsky denník China Securities Journal v nedeľu (27. 3.) uviedol, že čínska komisia pre cenné papiere CSRC si na online stretnutí s predstaviteľmi firiem kótovaných v USA vypočula možnosti, ako splniť požiadavky americkej strany týkajúce sa sprístupnenia údajov z ich auditov.



"Čínski aj americkí regulátori sú si plne vedomí obáv druhej strany, vzájomne zbližujú svoje stanoviská a tvrdo pracujú na tom, aby našli riešenie tohto problému," uviedol zdroj denníka oboznámený so záležitosťou. "To je v najlepšom záujme kapitálových trhov oboch krajín a globálnych investorov."



CSRC uviedla, že aktuálne diskusie s americkými regulátormi boli konštruktívne a profesionálne.



Tieto komentáre sa objavili niekoľko dní po tom, čo americkí regulátori popreli špekulácie objavujúce sa v médiách, podľa ktorých sa obe strany čoskoro dohodnú na riešení tohto sporu.



Minulý týždeň médiá priniesli správy, že čínske regulačné úrady vyzvali niektoré veľké firmy, ako sú napríklad Alibaba, Baidu či JD.com, aby sa pripravili na poskytnutie audítorských dokumentov. Údajne uvažujú o tom, že dovolia americkým regulátorom, aby preskúmali podklady auditov týchto firiem, ktoré neobsahujú citlivé údaje.



V poslednom čase sa objavujú signály, že Peking má záujem urobiť isté ústupky, aby vyriešil dlhodobý spor s Washingtonom týkajúci sa prístupu k záznamom o auditoch čínskych firiem. Americké úrady už podnikli prvé kroky smerom k vylúčeniu čínskych firiem z newyorskej burzy, ak neposkytnú prístup k auditom na ich preskúmanie, čo zakazuje čínska legislatíva.



Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC v decembri finalizovala pravidlá prípadného dekótovania čínskych firiem a uviedla, že identifikovala 273 firiem, ktorých by sa to mohlo týkať. Začiatkom marca potom vymenovala prvé štyri menšie firmy, ktoré neplnia americkú legislatívu. CSRC označila postup SEC za normálny a dodala, že verí v možnosť dosiahnutia dohody s americkými regulátormi.



Washington už dlho požaduje plný prístup k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Peking však z dôvodu bezpečnostných obáv zakazuje inšpekciu podkladov, s ktorými pracujú lokálne audítorské firmy, zahraničnými orgánmi.



Goldman Sachs odhaduje, že americkí inštitucionálni investori majú v amerických depozitných certifikátoch (ADR) čínskych firiem okolo 200 miliárd USD (182,38 miliardy eur).



Nasdaq Golden Dragon China Index, ktorý sleduje čínske firmy obchodované na burze v New Yorku, počas uplynulých 12 mesiacov padol takmer o 60 %. Jedným z hlavných dôvodov tohto negatívneho vývoja bol práve aj strach z dekótovania týchto firiem.