Čína aj India obmedzujú dovoz ruskej ropy, dôvodom sú americké sankcie
Čínske štátne ropné spoločnosti PetroChina, Sinopec, CNOOC a Zhenhua Oil minimálne v krátkodobom horizonte nebudú kupovať ruskú ropu prepravovanú po mori.
Autor TASR
Singapur 24. októbra (TASR) - Čínske štátne ropné spoločnosti pozastavili nákup ruskej ropy prepravovanej po mori. Takisto indické rafinérie sa pripravujú na výrazné obmedzenie dovozu ruskej ropy. Dôvodom sú sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na dva najväčšie ruské ropné koncerny Rosnefť a Lukoil. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Čínske štátne ropné spoločnosti PetroChina, Sinopec, CNOOC a Zhenhua Oil minimálne v krátkodobom horizonte nebudú kupovať ruskú ropu prepravovanú po mori. Obávajú sa totiž sankcií USA, uviedli pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou.
K tomuto kroku došlo v čase, keď sa rafinérie v Indii, ktorá je najväčším odberateľom ruskej ropy prepravovanej po mori, chystajú výrazne obmedziť dovoz ruskej ropy, aby vyhoveli sankciám uvaleným Spojenými štátmi v súvislosti s inváziou Kremľa na Ukrajinu.
Výrazný pokles dopytu po rope zo strany dvoch najväčších odberateľov ruskej ropy bude mať negatívny vplyv na príjmy Moskvy z exportu ropy a donúti najväčších svetových dovozcov hľadať alternatívne zdroje dodávok.
Čína v septembri dovážala približne dva milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne ruskej ropy, z toho 1,4 milióna barelov denne pripadalo na dodávky po mori. India v minulom mesiaci importovala 1,6 milióna barelov ruskej ropy denne.
Väčšinu z ruskej ropy, ktorá sa do Číny dováža po mori, však kupujú nezávislé rafinérie vrátane malých prevádzkovateľov, hoci odhady nákupov štátnych rafinérií sa veľmi líšia. Firma Vortexa Analytics predpokladá, že čínske štátne firmy nakúpili za prvých deväť mesiacov 2025 menej ako 250.000 barelov denne, zatiaľ čo poradenská spoločnosť Energy Aspects tieto nákupy odhaduje na 500.000 barelov denne.
Unipec, obchodná divízia spoločnosti Sinopec, minulý týždeň zastavila nákup ruskej ropy. Dôvodom boli sankcie Veľkej Británie.
Rosnefť a Lukoil predávajú väčšinu svojej ropy do Číny prostredníctvom sprostredkovateľov namiesto priameho obchodovania s kupujúcimi, uviedli obchodníci. Nezávislé rafinérie však pravdepodobne pozastavia nákupy, aby posúdili vplyv sankcií. Naďalej však zrejme budú hľadať možnosti, ako nakupovať ruskú ropu.
Čína tiež dováža približne 900.000 barelov ruskej ropy denne cez ropovody, čo by podľa viacerých obchodníkov sankcie nemali nijako výrazne ovplyvniť.
