Čína bude aj v roku 2025 lídrom v oblasti investícií do výroby čipov

Amsterdam 26. marca (TASR) - Čína bude v roku 2025 opäť lídrom v oblasti investícií do výroby čipov, predpokladá odvetvová asociácia SEMI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína aj napriek výraznému medziročnému poklesu investuje v tomto roku do nových zariadení na výrobu počítačových čipov viac ako ktorýkoľvek iný geografický región, uviedla SEMI. Nasledovať by mali Taiwan a Južná Kórea.



Globálne investície do zariadení na výrobu čipov v tomto roku stúpnu šiesty rok po sebe, očakáva SEMI. Podľa jej prognózy investície vzrastú o 2 % na 110 miliárd USD (101,97 miliardy eur). Motorom investícií sú výdavky na nástroje potrebné na výrobu čipov pre umelú inteligenciu (AI). Vplyv AI bude pravdepodobne ešte silnejší v roku 2026, keď sa očakáva nárast o ďalších 18 %.



Čína je najväčším spotrebiteľom čipov a tamojšie firmy už roky rozširujú kapacity na výrobu čipov. Od rokov 2023 a 2024 však začali s podporou vlády ešte viac investovať v rámci snahy znížiť závislosť od dovozu čipov a v reakcii na obmedzenia zavedené vládou USA.



Holandská spoločnosť ASML, ktorá je najväčším výrobcom zariadení na výrobu čipov, počíta v roku 2025 s tržbami v pásme 32 až 38 miliárd USD. Medzi ďalšie popredné firmy v odvetví patria Applied Materials, KLA, LAM Research a Tokyo Electron. Rýchlo rastú aj čínski výrobcovia zariadení, ako napríklad Naura, AMEC a SiCarrier, čo je dcérska spoločnosť Huaweiu.



Očakáva sa, že čínske výdavky v roku 2025 klesnú na 38 miliárd USD, čo je o 24 % menej ako 50 miliárd USD v roku 2024. Investície v Južnej Kórei by mali dosiahnuť 21,5 miliardy USD a na Taiwane 21 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0788 USD)