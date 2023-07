Čína bude centrom predaja elektrických vozidiel Mercedes-Benz

Stuttgart 23. júla (TASR) - Čína, najväčší automobilový trh na svete, sa stane centrom kampane nemeckého výrobcu luxusných áut Mercedes-Benz zameranej na elektrické vozidlá (EV), ktorá sa začne v roku 2025. Povedal to generálny riaditeľ automobilky Ola Källenius pre nemecký časopis Automobilwoche. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Aby sme to dosiahli, musíme zvládať elektrický pohon rovnako dokonale ako digitalizáciu. To je to, čo naši zákazníci očakávajú," uviedol Källenius.



Od roku 2025 budú všetky nové platformy vozidiel Mercedes-Benz iba elektrické podľa stratégie, ktorú nemecký výrobca luxusných automobilov načrtol v roku 2021.



Källenius povedal pre Automobilwoche, že modely, ktoré spoločnosť plánuje uviesť na trh v Číne na základe pripravovanej platformy MB.EA, sa preverujú, aby sa zabezpečilo, že budú lepšie vyhovovať potrebám miestnych zákazníkov.



Čína zostáva najrelevantnejším trhom pre nemecké automobilky, ale miestne značky mali v roku 2022 podiel na čínskom trhu EV až vo výške 81 %, uvádza sa v správe Counterpoint Research.



Čínske firmy majú tiež významný podiel v automobilke Mercedes-Benz. Jej dvoma akcionármi sú Beijing Automotive Group a Geely.



Nemecko sa pritom snaží znížiť svoju závislosť od čínskej ekonomiky v rámci snáh zredukovať riziká, ktoré sa zintenzívnili po ruskej invázii na Ukrajinu. Tá totiž odhalila závislosť Nemecka od jediného dominantného dodávateľa plynu - Ruska.