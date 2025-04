Čína bude ignorovať americkú „hru s colnými číslami“

Peking 17. apríla (TASR) - Čína nebude venovať žiadnu pozornosť tomu, ak Spojené štáty budú pokračovať v „hre s číslami ciel“. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničných vecí po tom, čo Biely dom naznačil, že môže zvýšiť clá pre Čínu až na 245 % za jej odvetné kroky proti USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla oznámil tzv. recipročné clá pre obchodných partnerov, ktoré vzápätí odložil na 90 dní pre takmer všetky krajiny okrem Číny. Tej, naopak, zdvihol celkové clá o 125 % na 145 %.



Peking v reakcii na to zvýšil svoje colné poplatky na tovar z USA na 125 %. Minulý týždeň Čína podala novú sťažnosť Svetovej obchodnej organizácii (,WTO), v ktorej vyjadrila „veľké znepokojenie“ nad americkými clami a obvinila Washington z porušovania pravidiel organizácie.



Tento týždeň vláda v Pekingu nečakane vymenovala nového vyjednávača, ktorý povedie rokovania o zahraničnom obchode. Stal sa ním Li Čcheng-kang, jej vyslanec pri WTO.



Washington povedal, že Trump je otvorený obchodnej dohode s Čínou, ale Peking by mal urobiť prvý krok. Trump trvá na tom, že Čína potrebuje „naše peniaze“.