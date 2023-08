Čína bude koordinovať finančnú podporu riešenia dlhov lokálnych vlád

Peking 20. augusta (TASR) - Čína bude koordinovať finančnú podporu pri riešení dlhových problémov lokálnych vlád. Uviedla to v nedeľu čínska centrálna banka vo svojom vyhlásení. Čínski politici sa snažia podporiť čoraz neistejšie zotavovanie ekonomiky a upokojiť investorov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V piatok (18. 8.) sa uskutočnilo spoločné stretnutie Čínskej ľudovej banky (PBOC), najvyššieho finančného regulačného úradu a komisie pre cenné papiere. Dôvodom boli obavy, že prehlbujúca sa kríza realitného sektora sa začína prelievať do čínskeho finančného systému.



PBOC nečakane znížila niekoľko kľúčových úrokových sadzieb začiatkom minulého týždňa, ale analytici tvrdia, že doterajšie pohyby boli príliš malé a príliš neskoro, preto sú potrebné oveľa ráznejšie opatrenia na zastavenie spomaľovania ekonomiky.



Centrálna banka vo vyhlásení ďalej uviedla, že finančné úrady by mali koordinovať podporu pri riešení lokálnych dlhových rizík, zlepšiť nástroje na ich predchádzanie, posilniť monitorovanie rizík a pevne držať líniu pri predchádzaní systémovým rizikám.



Politbyro, najvyšší rozhodovací orgán vládnucej Komunistickej strany, koncom júla zopakovalo, že sa zameria na predchádzanie riziku zadlženia miestnych vlád. A sľúbilo súbor opatrení, no zatiaľ neboli oznámené žiadne plány.



Analytici sa domnievajú, že koordinovaný záchranný balík bude pravdepodobne zahŕňať kombináciu dodatočného financovania alebo refinančných kanálov, dlhových swapov a predĺženia platieb a možnej reštrukturalizácie dlhu.



Zadlžené obce predstavujú veľké riziko pre čínsku ekonomiku a finančnú stabilitu po rokoch nadmerných investícií do infraštruktúry a prudko rastúcich nákladov na boj proti ochoreniu COVID-19.



Financie mnohých miestnych samospráv sa zhoršili spolu s vážnym prepadom v kedysi silnom sektore nehnuteľností, pričom čoraz viac čínskych developerov nespláca svoje dlhy.



Agentúra Fitch Ratings začiatkom tohto mesiaca predpovedala, že čínska centrálna vláda sa bude snažiť vyhnúť priamej záchrane problémových obcí, pretože by to podkopalo dlhoročné úsilie politikov znížiť úroveň dlhu na lepšie zvládnuteľnú úroveň.



Guvernér Čínskej ľudovej banky Pchan Kung-šeng, zástupca riaditeľa Národnej finančnej regulačnej správy Siao Jüan-čchi, podpredseda čínskej komisie pre cenné papiere Li Čchao a ďalší predstavitelia finančných oddelení na piatkovom stretnutí vyzvali tiež banky, aby zintenzívnili poskytovanie úverov.



Finančná podpora reálnej ekonomiky musí byť dostatočne silná a veľké banky by mali zvýšiť poskytovanie úverov, uvádza sa vo vyhlásení.



Analytici však upozorňujú, že mnohí spotrebitelia a spoločnosti nemajú náladu zvyšovať výdavky alebo pôžičky vzhľadom na mimoriadne neistú ekonomickú klímu. Nové bankové úvery klesli v júli na 14-ročné minimum.